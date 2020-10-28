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2020年10月28日星期三
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北歐設計×美國音響 枱燈書架播放好聲音
集體回憶：限量版腕表懷菲林的舊
傳統玩味：方形即影即有相機 自動曝光
從軍事到國際品牌 意大利名表70周年「解密」
Watch News：腕表上的文豪著作
龍袍吸睛 花梨家具搶手 西方藏家 情迷中國珍品
同場加映：「亞洲藝術」專場 價格誘人
秋季專場：網拍盛宴 潮人助陣
Double F：條數點計？
愛上「小心地滑」 鑑賞告示牌 似蕉、害羞還會滑倒……
攝影展覽：黑白照中重遇老香港
同場加映：「亞洲藝術」專場 價格誘人
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【明報專訊】倫敦邦瀚斯另一專場「亞洲藝術」中有不少手工精美且歷史價值高的中國古董，價錢同樣吸引。
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