龍袍吸睛 花梨家具搶手 西方藏家 情迷中國珍品

文：呂一心

11月倫敦亞洲藝術周（Asian Art in London）是每年一度的收藏界盛會，倫敦邦瀚斯在期間舉行多場拍賣會。當中不少珍品估價親民，折算約數十萬港元有交易。

倫敦是國際藝術品拍賣交易中心，匯聚國際級的專家和愛好者。亞洲藝術周於1998年起由一班亞洲藝術愛好者舉辦，每年秋天吸引頂級藝術品商人、拍賣行、博物館和藝廊參加。除有中、日、韓等東南亞藝術品外，還有印度和伊斯蘭藝術珍品。

上期收藏版介紹了藝術周一場法國私人珍藏的日本根付藝術拍賣會。過去十年，中國的古董藝術品不斷被炒賣、成交價不斷上升，比日本藝術品專場更熱鬧。邦瀚斯中國瓷器及工藝精品部環球主管Asaph Hyman解釋，中國藝術品買家以中國內地、香港和台灣為主，但在西方市場亦有不少外國專業忠實粉絲。一直以來，中國的陶瓷和藝術品都有出口至西方世界，西方藏家對中國古董相當熟悉。中國珍品在國際藝術市場的地位舉足輕重，吸引力不下於西方古玩或油畫。

英國律師 鍾情中國瓷器

在藝術周期間，邦瀚斯的「中國藝術精品及書畫」專場有批名為「The Robert Stanley Hope Smith珍藏」的珍品。這名已故西方藏家擅長收藏粉彩及五彩瓷，涉獵漢、唐、宋、明等陶器、炻器及瓷器等。Asaph Hyman指出Robert Stanley Hope Smith（1910-1979）在生時任職律師，在第二次世界大戰期間曾擔任英國御林軍。他多才多藝，常在教會擔任管風琴手。在他家居的後室，鋼琴和梳妝台上也擺放珍貴的瓷器。

專家翻查他的日記，發現他大約於1940年代開始對中國瓷器感興趣，與他有着共同興趣的太太每逢周末，都會手牽手逛古董店，或出席相關交流聚會。1950年10月蘇富比一場拍賣會中，他首次投得一件中國珍品，自此便展開中國珍品收藏旅程，後來更成為倫敦東方陶瓷協會會員。他經協會結識了大批國際級藏家，對鑑賞東方藝術品的功力不斷提升。他的後人發現，Robert Stanley Hope Smith對瓷器的追求不受市場價值束縛，只要他喜歡，就算是有破損的瓷器也會珍而重之地收藏。他的後人透過其筆記和書籍，繼承了他大量相關知識。

美國名媛 收藏五爪龍袍

「中國藝術精品及書畫」專場的地位舉足輕重，呈現英國及歐洲大陸收藏的多組中國古典家具與瓷雜珍玩。除Robert Stanley Hope Smith舊藏的寶貝外，其他輾轉流傳至西方的中國珍品也有極高觀賞價值。近年花梨家具在拍場很搶手，在「中國藝術精品及書畫」專場的領銜拍品是一款17世紀黃花梨玫瑰椅，拍品賣家的祖父曾於1919至1928年擔任上海公共租界工部局警務處副官，父親則是一名傳教士。第二次世界大戰爆發後，賣家的家人舉家回到英格蘭，相信珍品是在當時運往英國並保存迄今。另外，專場中一款19世紀明黃緞繡五彩金龍十二章紋吉服袍亦十分搶眼，屬Anne Moen Bullitt（1924-2007）舊藏。Anne Moen Bullitt是美國名媛、慈善家及賽馬培育者，她的父親是首位美國駐蘇聯大使，後來在美國總統羅斯福任內任美國駐法大使。Anne Moen Bullitt品味獨到，以收藏經典高級女裝聞名，想不到中國龍袍也被她看上。這款龍袍是女裝，上面的龍圖案是五爪款式，相信擁有者是皇后或公主等高級王室成員。

●倫敦邦瀚斯拍賣

亞洲藝術專場

日期：11月2日

地點：倫敦騎士橋拍賣廳

查詢：www.bonhams.com/auctions/26054

中國藝術精品及書畫專場

日期：11 月 5 日

地點：倫敦新邦德街拍賣廳

查詢：www.bonhams.com/auctions/26043

編輯：王翠麗 美術：謝偉豪

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