北歐設計×美國音響 枱燈書架播放好聲音

文：吳一鳴

IKEA一直是家具家品界的龍頭，但近年似有意在音響領域大展拳腳。於去年才在香港推出了ENEBY系列喇叭，今年又有全新的SYMFONISK無線喇叭系列，兩者有什麼分別？

Wi-Fi連接 方便多喇叭連結操作

新舊系列的其中一個主要分別在於連接方式。ENEBY系列屬於藍牙連接的無線喇叭，因此使用了流動度更高的外形設計，帶出街也十分方便；相反今次推出的SYMFONISK系列則以家用喇叭為目標，使用Wi-Fi連接播放裝置。聽落好像比前作在操作上更麻煩，但實情是連接的距離較藍牙喇叭遠，而不同房間的喇叭也能透過Wi-Fi功能連結。加上無論是想全屋喇叭播放同一音樂，或是指定某個喇叭播放不同音樂都能輕易做到，更加方便。此外，由於播放器以Wi-Fi傳輸音樂檔案至喇叭，因此相比藍牙有更高傳送速度，能減少出現播放斷續的情况。

除了聽歌，使用Wi-Fi網絡連接另一好處，是能發揮合作廠商SONOS的看家本領——家庭影院系統。只要將兩個同款的SYMFONISK系列喇叭放在同一房間內，用家便可利用專用App設定為立體聲（左右聲道）播放音樂。如果日後想配置soundbar以達到環迴立體聲效果，用家亦可在前方配置SONOS的soundbar，而在座位兩側放置同款的SYMFONISK系列喇叭，3個喇叭即可連結播放環迴立體聲音效，提升看電影時的音質。

支援AirPlay 2 iOS直駁播歌

由於不設藍牙，Android裝置用家使用時需要利用專用App來播歌。不過，兩款喇叭都支援AirPlay 2功能，iOS裝置用家可直接連接喇叭播放音樂，操控上較為方便。至於用家最關心的音質，因有SONOS的技術加持，因此喇叭無論中、高、低的音質都有不錯表現，尤其是低音，雖然沒有外置的低音喇叭，但輸出也十分強勁。

書架款配支架、掛鈎 放置靈活

為了令喇叭的擺位更加靈活，IKEA特別為書架喇叭型號推出兩款配件，分別是需鑽牆的喇叭支架（149.9元），以及專用的掛鈎（59.9元），後者可將喇叭掛在鐵通上，適合把喇叭移至其他位置，例如廚房使用。

雖然IKEA非第一次推出喇叭，但與其他品牌合作推出喇叭便屬首次，廠方並沒有因此而「坐地起價」，反而保持一貫相宜的路線。其中書架喇叭售990元，相比SONOS最入門的無線喇叭也要近1700元，性價比相當高。至於另一款坐枱燈喇叭，售價為1790元，價格也算相宜，就算客廳、睡房各放一個，都不會「肉赤」。

●售價：$990（書架喇叭）、$1790（坐枱燈喇叭）

查詢：3125 0888

編輯：梁小玲

美術：謝偉豪

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