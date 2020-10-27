國際親子台：有無聽到我講嘢啊？

首先，我們在埋怨孩子「講極都唔聽」前，可以先簡單地檢視一下，孩子是否在以下狀態：肚餓、極累或強烈需要關注？若連基本生理層面也得不到照顧，小朋友哪有力氣作出積極的回應？這種情况大多發生在年紀較小的孩子身上，那只要照顧好他們的生理層面，問題便已經解決。

若然孩子「唔聽話」並非出於生理層面，那家長便要先反思，我們平日怎樣跟孩子說話。以下是一些建議：

首先，與孩子在同一視覺看事物。第一步，是家長蹲下來，跟孩子在同一視線，等待時機，或是一下眼神接觸、玩具時間的中場休息，然後才開口說。這個舉動帶有放下身段的含意，亦用身教示範我們願意等待孩子。

提供方案代替禁令 讓孩子有章可循

最重要是，我們不要開口閉口也是「不准這、不准那」︰「不要打擾我」、「不要進入廚房」、「不要畫花書本」。將心比心，你收到這信息，會如何回應？可能會先停一下，但當百無聊賴時，便會忍不住再做一次，因為孩子根本不知道該做什麼，便唯有自己發掘並找出認為有趣的東西來做。真正能幫助孩子的，不是只告訴他什麼不要做，反之是告訴他可以做什麼，以及有什麼方案可供選擇。

不要只說「我很忙，不要打擾我」，而是告訴孩子，「媽媽把衣服放進洗衣機後，就可以跟你玩，現在你先自己玩5分鐘」；不要只說「不要進入廚房」，告訴他，「客廳內的玩具，你都可以玩，你可以在這廳內玩」；不要只說「不要畫花書本」，告訴他「這裏有紙張，給你畫畫用」。有替代方案，給予清晰指示，孩子便有章可循，家長便不愁孩子聽不見了。

不要假諮詢 做「無聽人講」父母

最後家長也請留意，若有些事，我們打從一開始已不打算讓孩子作決定，那就不要用問題來試探，而是要用肯定的語調給孩子一個答案。舉例說，已到晚上10時，我們真的不打算讓孩子再玩，那就請他換睡衣睡覺，而不是問：「穿上睡衣睡啦，好唔好？」早上要趕上校巴，告訴孩子現在要穿上鞋子出發，而不是問：「快穿好鞋子，好嗎？」孩子以為自己可以選，但結果卻是當他選了後（當然選的不是我們想要的答案），我們便憤怒了。孩子的選擇變成沒被聽見，在這種情况下，是誰示範了「無聽到我講嘢」？

清楚給予指引，讓孩子知道有什麼替代的選擇，孩子自然懂得回應。大家也不妨轉個方法，嘗試一下。

文：Hello Bonnie

作者簡介﹕修讀國際關係，成為兩女之母後變身3職媽媽，在小助教鞭策下，完成兒童與家庭教育碩士，仍繼續在工作、讀書及湊女角色中努力掙扎。網誌：FB.com/hellobonniemami

[Happy PaMa 教得樂 第317期]