教大GPS：3本繪本 提升種族多元意識

Not Quite Snow White是關於一個能歌善舞小女孩的故事。她很喜歡表演，一次，學校宣布將舉辦白雪公主音樂劇，她決定參加試演。在排隊的時候，無意中聽到其他小朋友輕聲低語，說她不像白雪公主，原因是她的皮膚是啡色的。他們一邊說，一邊偷偷注視着她。

媽媽與女兒閱讀這本繪本，問：啡色皮膚的女孩，可以扮演白雪公主嗎？

女兒：可以，只要戴上面具、穿上手套就可以。

媽媽追問：為什麼要戴上面具？做主角最重要的，不是擅長唱歌、跳舞嗎？

《小寶寶會是什麼顏色呢？》的故事中，阿姨和姨丈來探望兩姊妹，兩姊妹第一次見到來自非洲的姨丈。姨丈告訴她們很多關於非洲的新奇故事，更對她們說阿姨將會生小寶寶。妹妹問姊姊：白色的阿姨，加上黑色的姨丈，生出來的小寶寶會是什麼顏色的？

教師：你們猜小寶寶會是黑色？白色？還是灰色？

幼兒甲：上半身白色，下半身黑色。

幼兒乙肯定說：不會這樣的。

幼兒甲：但我們上次見過那隻羊也是黑白色的。

《艾瑪·媽媽》中的艾瑪是一名家庭傭工，每天照顧小男孩的飲食起居。一天，艾瑪告訴小男孩，她原來也是媽媽，孩子在鄉下，與小男孩一樣大。

爸爸：我們的工人姐姐也是媽媽，她的孩子在印尼。她來香港照顧我們，所以不能每天看到自己的孩子。

女兒：可以接她的孩子來，在我們家一起住，那麼就可以了。

女兒再想了一下：不過爸爸，媽媽可能不夠錢去買東西給這麼多人吃！

兩大討論原則 引導思考更多

這3本繪本的情節，能引起幼兒許多感興趣的多元文化話題。家長、教師可與幼兒相陪作伴，一起閱讀，並參照下面兩個原則與幼兒討論：

一、停一停，聽聽幼兒的想法

幼兒對事物的想法與成人不同，但也有他們的道理、原因。世界上，的確有些羊是黑白色的，為什麼小寶寶不可以黑白色？成人不妨耐心聆聽，不宜把幼兒的想法一概抹殺，也許最終可獲得出乎意料的結果。

二、提出幼兒未曾想過的問題

幼兒對公主的刻板印象，一般是大眼睛、白皮膚、金頭髮。因此，成人的責任就是要提出幼兒未曾想過的問題，從而促使他們對這些刻板印象有更深一層的理解。黑頭髮不也很美麗？能歌善舞為何不是挑選音樂劇演員的首要條件？

盼望各位家長、教師與幼兒有個愉快的多元文化對話！

文：林浩昌（香港教育大學「非華語幼兒的中國語文教學專業發展課程」課程主任、兒童教育及發展科學研究中心成員）

作者簡介﹕由香港教育大學教育及人類發展學院的學者輪流執筆，分享對教育研究、政策和議題的所見所感。www.facebook.com/FEHD.EdUHK

[Happy PaMa 教得樂 第317期]