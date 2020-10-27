網樂天地：網壇「球王」鑄成大錯

在9月的美網第4圈賽事中，由頭號種子世界第一的佐高域對上西班牙名將布斯達（Carreno Busta），然而，這場比賽卻以意外收場。開賽後，佐高域在第一盤中遭遇連串挫敗，且被打破發球局。在準備換場時，佐高域掏出褲袋裏的網球往後方打，詎料擊中一名線審的喉嚨，對方隨即倒地咳嗽。最終佐高域被裁定其擊球存有發泄性質，直接被判落敗。亦因如此，他今年努力締造的26連勝也畫上句號，而且被沒收在本屆美網中得到的積分與獎金。

從佐高域今次的舉動，我們看得出EQ的重要。EQ涵蓋溝通技巧、控制情緒、抗逆能力等。那麼家長又可怎樣幫助孩子提升EQ呢？以下有一些分享：

1. 以「同理心」對待孩子的情緒

無論成人或孩子都會有情緒，這是正常的生理反應，家長不需要否定孩子鬧情緒的表現。當他們大哭大鬧時，家長不要說：「不准哭！」反而要先肯定孩子相應的情緒表達，並用和善的態度嘗試了解他們哭鬧的背後原因，再表示充分理解其需要，勸他們冷靜下來，再清晰說出訴求，尋求解決辦法。

2. 鼓勵孩子說出自我感受

在物質充裕的社會，孩子應有盡有，快樂得來容易，反而埋沒了其他感受。例如買了新玩具，家長只問一句：「開心嗎？」或者去完主題樂園，又問：「今日開不開心？」感覺層面只局限於「開心」與「不開心」，很少說出一些描繪得比較細緻的感受，例如：歡喜、滿足、開心、憤怒、悲傷、緊張、憂慮、失望等。幫助小朋友習慣說出內心的感受，而且描繪得愈細緻愈好，有助找出孩子充斥負面情緒背後的真正原因。

3. 提供方法讓孩子自我處理情緒

以網球為例，我們做教練很多時都會教導年輕球員如何在比賽時自我控制情緒，例如：深呼吸、自我內心對話、多面思考……讓孩子逐漸懂得如何管理情緒，將來面對逆境時也不用怕。

各位家長也要留意，EQ高的孩子，並不代表他們沒有情緒，只是較懂得面對自己的情緒，並把它的負面反應降到最低而已。因此我們切忌忽略孩子的情緒，不要讓他們去到一發不可收拾的地步，闖出無法修補的禍。

文：謝昫光

作者簡介﹕專業網球評述員，香港網球總會教練導師，資深網球教練。着重網球員的身心發展，相信透過小型網球比賽訓練，能提升小童的手眼協調、情緒管理及獨立思考能力。

[Happy PaMa 教得樂 第317期]