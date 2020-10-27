親子筆陣．客座隨筆：幫老公做個好爸爸

1.體恤︰丈夫也有限制／不擅長之處

未有孩子時，或許我們都明瞭男女不同，所以在家庭分工上會比較清晰，例如丈夫會去倒垃圾、維修家電，太太就負責煮飯、購置家品等。但當孩子出世後，太太丈夫都多了一個角色，工作開始多了、亂了，男女不同的概念就好像逐漸被淡忘。

丈夫開始接受很多挑戰，例如換片、冲奶、帶孩子；太太也變成了萬能俠，在丈夫上班後，既照顧孩子又兼顧家務，甚至連以往由丈夫做的東西也扛上身，例如一手抱着孩子一手拿重物、維修家電等。因為有了孩子後，父母事事都以孩子的需要為先，就算未嘗試過的事情，都會硬着頭皮去做。

然而，大家都有疲累的時候，特別是太太。由於她們往往比另一半更快「上手」做父母這個新角色，因此也常常希望丈夫可以做得更好、分擔更多。不過，太太們，別忘記其實你的丈夫也有某些限制或不擅長的地方。

2.鼓勵︰讓他在擅長地方發揮父親角色

自從小女出世、兒子升上小學後，我要兼顧的事情多了，特別好動愛玩的兒子在學業上也讓我增添不少煩惱。所以我期望丈夫幫忙更多，甚至代替我去管教兒子。但在分享「男女大不同」這課題時，卻讓我重新反思自己與丈夫在父母角色上的不同；更提醒自己，其實在家庭上，有很多事情或工作都是丈夫才做得到，或做得比我更好。

很多時候，我都只聚焦在孩子身上，而沒有拉開眼光放在整個家庭上。原來，丈夫一直在他更擅長的地方做好父親的角色。男女不同，父母親角色的不同就更明顯。或許，我們都有疲倦時，都有不足時，但必須承認，不單止我，丈夫同樣都為家庭付出。而更重要的是，父親這個角色，對一個家庭來說已經是最強的支持。當我想到我身邊有丈夫同行時，我便心存感恩。

丈夫，幸好有你；爸爸，我需要你。

文：李敏華

（維護家庭基金好爸爸中心網誌作者）

[Happy PaMa 教得樂 第317期]