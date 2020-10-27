童繪遊樂場：最貼身的繪畫主題

A. 主題明確 準備就緒

每次繪畫新作都具備明確主題，甚至已作出相關的準備，上課時會帶備資料圖片，在課堂上，亦會再用手機蒐集素材。不過，我還是喜歡學生在上課前預備好，因在課堂上用手機搜尋，很浪費時間。

B. 沒有方向 悉隨尊便

對畫作主題沒有特定要求，遵從教師建議，這類學生佔大多數。我一般都會因應不同學生的繪畫能力、前作主題，以及繪畫素材作出對應安排，盡量避免重複，以保持學生在繪畫上的興趣和新鮮感。

C. 舉棋不定 選擇困難

意思就是什麼主題也喜歡，但轉頭又什麼主題也不喜歡。遇到這種情况，只能因應其能力和過往作品而強制分配主題，畢竟學習繪畫應多加接觸不同主題，這樣對於技巧掌握也會相對全面。

上期提到，我終於以「T恤」這個「最貼身的主題」作為繪畫方向，因為每買一件T恤，其實都是被它的圖案或圖像所吸引，這亦正好脗合了繪畫所需的視覺元素，又可以留下獨特的視覺記憶。現在就同大家介紹第一幅以T恤圖像為繪畫主題的作品：From the end to the begining。順帶一提，此作品原定9月在中央圖書館的聯展中展出，可惜展覽因疫情而取消。但很開心，有機會在此跟大家分享我這幅畫作。

文、繪圖︰Mr Liu

作者簡介﹕Art Playground視藝老師

[Happy PaMa 教得樂 第317期]