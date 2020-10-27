好去處：九龍灣「運動電玩場」消脂 碌巨型保齡 彈牀大激鬥

文︰許朝茵

小模特兒：張敏灝、張浚灝

相信一眾愛玩的爸媽，對Namco不會感到陌生。這個來自日本的遊戲機中心，剛在本港開設第9間分店。九龍灣德福廣場2期分店以運動為主題，場內除了有常見的夾公仔機等遊戲機，還加入運動遊樂競技的元素。在Sportainment Arena，各式運動都化身成有趣的遊戲，適合大人細路齊齊玩，不少還挑戰反應及平衡力，進一步提升玩家的「運動量」。

有趣球類玩法 挑戰體能

新設的競技場佔地約5100呎，分有9個遊戲項目。甫入場內，記者與兩個小模特兒即見到一排巨型保齡球樽，一顆橙色超大型的保齡球Jumbo Bowling，非常搶眼，我們也引不住搶先試玩。在指定位置用力推出保齡球，推倒保齡球樽較多，便為之勝出。別以為玩法簡單，除了要手眼協調，亦要有一定力度，小模特兒試了多次後才推倒保齡球樽，單是這個玩意，已令我們玩得一身汗。除了保齡球，亦有籃球、足球、手球及乒乓球，全部玩法特別，挑戰體能，可讓小朋友盡情放電。

彈牀擂台你推我拉考平衡

若然覺得球類遊戲不夠刺激，那一定要試試Poka Poka Stadium，這個是2人對戰遊戲，在1個圓形彈牀上對賽，彈牀中央有2個相距約1米圓形軟墊，玩家們分別站在軟墊上，以1條粉紅色長棒作道具，雙方各手執長棒的一端，以推拉的方式令對方跌下圓墊，由於對賽時彈牀搖晃不定，絕對考驗平衡力，相當好玩。

留意年齡限制

有點要留意的是，眾多遊戲中有小部分只供滿18歲成人參與。而入場費用包括30分鐘的玩樂時間，每個遊戲都會限制參加人數及遊戲時間，平均可玩5分鐘左右。雖然進場後可以在半小時內無限次玩各式遊戲，但人多時可能要排隊，建議大家先鎖定心水項目。

■INFO

Sportainment Arena

地址︰九龍灣德福廣場2期5樓501A鋪

時間︰上午11:00至晚上9:00

對象︰滿6歲

入場費︰

首30分鐘：成人$80／學生$60／兒童$50

其後每30鐘：成人$60／學生$50／兒童$40

網址︰namco.com.hk

註：* 購買小童及學生優惠門票，須出示身分證或穿著校服

* 5歲或以下小童免費入場，但不能玩遊戲設施，並須由滿18歲付費成人陪同

[Happy PaMa 教得樂 第317期]