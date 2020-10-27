活動推介：自製足球籃球機

【明報專訊】疫情期間大家少了做運動機會，反而多了跟家人相處的時間，不如齊齊發揮創意，和家人一起創造屬於你們的體育玩意。「SPORTS EXPO體育互動體驗館」由即日至11月30日，舉辦「微型運動會」手作玩具展覽×工作坊，展出4款手作玩具，並設工作坊，讓大人小朋友齊齊參與，創造獨一無二的足球機/籃球機，立即行動報名吧！