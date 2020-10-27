紫椰菜「整色整水」 花青素測酸鹼

天然色素花青素 抗氧化抗發炎

紫椰菜水含豐富花青素（anthocyanin）。這種藍紫色的水溶性天然色素，多存在蔬果之中，例如茄子、紫椰菜、紫薯、巨峰葡萄等紫藍色蔬果。由於它主要儲存在蔬果的紫紅色部分，所以即使不是紫藍色的蔬果也可能含有花青素，如草莓、番茄、紅葡萄、蘋果等紅色蔬果。而時下流行的蝶豆花、黑枸杞等都含有花青素，有人會用來冲調飲品或做蛋糕，使成品顯現藍紫色，非常吸引眼球。註冊營養師陳勇堅表示，花青素具有抗氧化及抗發炎功效；至於坊間指它能預防重度近視，他表示花青素的確有助眼部肌肉神經放鬆，令眼部血液循環更好，營養師也會建議患眼疾如眼部退化、青光眼的病人多吃含花青素的食物，但說到預防重度近視，則未有文獻證實。

遇酸變紅 遇鹼變黃綠

馬鞍山靈糧小學STEM課程統籌主任蘇俊彥表示，花青素對酸鹼值非常敏感，會因應不同的酸鹼值而改變顏色，所以能成為天然的酸鹼指示劑。花青素遇到中性液體會呈現紫色，在酸性液體中會呈紅色，在強鹼性液體中會變為綠色或黃色。這個實驗中，檸檬水和白醋都是酸性，所以加入紫椰菜水後會呈現紅色；椰子水是中性，加入紫椰菜水後會呈現紫色；至於稀釋漂白水是鹼性，所以會呈現黃色。

有趣的是，這些實驗結果還能夠逆轉，「紫椰菜水加入檸檬水後變成酸性（紅色），但當我們再倒一些稀釋漂白水進去，它又變成鹼性（淡黃色）」。蘇俊彥提醒，不論是強酸性或強鹼性的液體如漂白水，對我們的皮膚都有影響，小朋友利用它們做實驗，須有大人陪同。

文：顏燕雯

編輯：梁小玲

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