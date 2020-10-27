帶愛犬登「麒麟」闖「牛潭」 靜享無敵山城景

David熱愛行山、攀石及獨木舟等戶外活動，加上喜歡攝影，順理成章成為山系攝影師。他因工作需要，不時走到山上，閒時也會與太太、2歲半的女兒及愛犬「爬坡」一起郊遊。爬坡是一隻6歲唐狗女，性格慢熱，平時較膽小、易受驚。不過，當牠到了郊野，表現卻完全不同，神態輕鬆自若，所以David兩夫婦便經常帶牠一同行山。David稱，4年多前更立下跟爬坡走上香港300座山的目標，現時已行了299座，還欠1座便達標。

原始山徑為主 神秘水塘倒影迷人

David今次推介的路線，不屬於郊野公園範圍內，路徑少有修葺工整的樓梯，主要是原始未經人工化的石路泥路，而爬坡也十分喜歡這些天然路徑，走起來表現雀躍。

一行人在港鐵東鐵線上水站集合，再乘坐76K巴士往古洞街市，在街市附近補給糧水及整裝後，便沿古洞南路起步。由於開首這段路會經過一些有狗出沒的村屋，David便特別拉緊爬坡的狗帶，一旦迎面遇上村狗更會抱起牠，避免狗狗之間有衝突。

沿古洞南路前行約15分鐘便經過古洞配水庫閘口，繼續前行數分鐘，左邊便見到一個小路入口，轉入小路後隨即到達第1個checkpoint：古洞水塘。記者查看水務署網頁，找不到古洞水塘的資料；向水務署查詢，水務署回覆稱古洞水塘並非水務署轄下的水塘，故沒有這個水塘的資料。但網上流傳不少跟水塘有關的聳人聽聞故事，為這個環境清幽的水塘增添了幾分神秘色彩。到訪當天，水塘波平如鏡，水中呈現綠林的倒影，David教路，拍攝時不妨以較低或水平的角度取景，水中倒影的視覺效果會較佳。

一輪拍照後，我們原路折返至古洞配水庫閘口，通過閘口後徐徐上斜。此時，David鬆開爬坡的狗帶，「當前方沒有遇上村狗的『風險』，我便會讓牠自己行走。牠會聽從我們的指令，懂得停下來及走回來」。爬坡也頗精靈，雖然跑得快，但不時自動回頭或停下來，看看主人。

近黃昏登頂捕捉magic hour

我們繼續前行，至配水庫時靠左走上山坡，沿配水庫外圍的鐵絲網前行，不出10分鐘景觀變得非常開揚。David指出，這位置開始沿路大致無遮無掩，宜做足防曬工夫。雖然烈日當空，但氣溫頗算清涼；加上沿途部分位置可俯瞰整個古洞水塘的好風光，走起來也不算太吃力。行了約40分鐘左右，看到三角網測站（標高柱），代表已登上第2個checkpoint︰麒麟山。

麒麟山海拔只得222米，景觀卻非常開揚，可看到附近的連綿山脈外，也可遠眺上水一帶充滿鄉郊氣息的景觀，讓人暫時忘卻城市的煩惱。我們來到麒麟山正值中午，David提議下次可考慮下午4至5時或接近黃昏時間上來，可以捕捉到magic hour，即日落前後的昏黃光線，配以青山綠林的背景，具獨特美感。

牛潭山陡峭忌急進 落山碎石多

我們稍休後沿山徑繼續前行，逐漸向下走，四周景觀依舊十分開揚，感覺舒適。前行至麒麟山食水缸後向左拐，此時需走上一小段石屎路，路邊有個山徑入口，進入山徑便邁向第3個checkpoint︰牛潭山。

牛潭山海拔337米，登山的路途頗陡峭，David提醒我們宜調節步伐，別走得太急。幸而秋風送爽，又可邊行邊賞美景；加上途中不時有平坦地方供人和狗歇腳，以及吃小食補充體力，只要緩緩前行不急進，體力不算太大消耗。

一行人徐徐向上行，其間見到一個破舊的三角網測站。David指來到這處，上牛潭山的路段已接近一半。然而，由麒麟山開始的一段路人迹稀少，而且路徑也偏窄，山路兩旁長滿雜草等植物，最好穿上長褲，否則容易被植物𠝹傷。我們努力向上爬，最終見到完整的三角網測站，便到達牛潭山

牛潭山的景觀同樣十分開揚，可看到雞公嶺及粉嶺上水一帶的景色。然而，David提點我們，往牛潭山部分路段略為崎嶇，最好由有經驗的行山人士帶領，新手不宜自行前往。

小休後，我們沿山徑向前，開始落山。要留意的是，落山的路徑碎石多，容易跣腳，宜小心下行。落山後，轉左向長瀝村方向走，約數分鐘後便到達57K小巴總站，返回上水市中心，完成整個行程。

■溫馨提示：量力而為，遇崎嶇山路不應勉強前行，拍照前應觀察四周環境，確定位置安全才留影，勿為靚景而冒險。

文：許朝茵

編輯：梁小玲

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