爆餡bagel 手撕雞燒賣吃得過癮

店主程程指出，這些靈感一般是自己外出旅行或用餐時，看見某些有趣的食材配搭，便嘗試放入bagel，做出不同的變化和款式。如人氣款式之一麻辣花醬辣汁燒賣，未咬開已聞到內餡濃郁的花椒味，入口麻香帶勁，相當過癮；另一款濃抹茶芒果紫米糯米糍，bagel的抹茶味相當突出，配上鮮香的芒果、煙韌紫糯米，層次豐富且香甜不膩。由於餡料分量多，為減低熱量，所有bagel均是無油無糖、無蛋奶，盡量給大家一個清怡的選擇，而包的厚度也相對其他無餡bagel較薄身，以突顯餡料的口感和食材本味。

玩創葱油餅臘腸煙肉醬

除了bagel，網店也有推出多款自家製抹醬，口味同樣特別，如蜜糖臘腸、葱油餅、黑松露、蜜糖煙肉、草莓乳酪，可自行搭配其他無餡bagel食用。接下來店舖更會以茶餐廳和大牌檔為主題，將港式美食如咕嚕肉、奄列、紅豆冰等元素融入bagel，可謂創意十足！

查詢：9435 8098

IG：＠bunnyteeth.bagel

註：每款bagel以套裝發售，不設單個售賣，價錢因應bagel的重量與食材而定，每100克約售$49，平均每個大尺寸款式重量為280至350克