大角嘴「美食車」飄麥香 紐約手工bagel 柔韌有嚼勁

相傳bagel由居於波蘭的猶太人於17世紀發明，意第緒語稱之為beygl。圓環中空的外形，據說原意是為方便串成一起攜帶運送，口感厚實煙韌，吃一個足以果腹。19世紀末，大量東歐猶太人為避戰亂而逃難至美國，將這家鄉美食帶到當地，經改良後發揚光大，尤其在紐約最為普及，是非常流行的街頭小食之一。

在大角嘴海景街一角，就有一家以美國街頭美食車為概念的小店，賣的是正宗紐約式bagel。店主Ashley兩年前還是大學三年級生，當時她在會計師樓實習，發覺香港售賣健康食物的地方和選擇很少，為想有多一個方便快捷的健怡飲食選擇，便萌生創業念頭，開設網店售賣蔬果奶昔。後來有客人反映淨飲奶昔不夠飽，剛好當時某台灣著名bagel品牌來港開pop-up（快閃店），吸引港人大排長龍，連帶大型連鎖咖啡店和美式快餐店也紛紛推出bagel，眼見這股bagel潮來勢洶洶，覺得有市場，而她也曾到美國當交流生，熟知當地的bagel文化和口味，便決定加賣自家製bagel，認真經營這盤生意。

麵糰泡熱、冷浴更煙韌

一次在市集擺檔賣bagel時，Ashley認識到本地著名bagel工場Bagoes的創辦人Scott，他的工場主打美式bagel，由於業主要收回工場，他正想找有心人頂讓，與Ashley了解過後，感覺她滿腔熱誠，便決定將工場和食譜轉賣給她，之後他在2個月內，密集式地把所有工序和製作技巧傳授給Ashley，讓她透過不斷嘗試和練習，做出最正統的紐約式手工bagel。

Ashley指出，美式bagel的主要特點，在於口感紮實煙韌，不放餡，不像台式bagel般會在裏面加入肉鬆或紅豆，包體的質感就是精髓。而她做的版本，材料含麵粉、麥芽糖、新鮮酵母、水和海鹽，當中添加的麥芽糖，目的是讓酵母的發酵效果更好，成分比例很少，當中亦沒有添加任何油、蛋和奶，故也適合純素者。

製作時，先以人手將麵糰搓成形，放入雪櫃以低溫發酵24小時，然後用滾水將其汆燙30秒至1分鐘，再放入冷水浸泡約10秒，她強調這步驟尤其關鍵，透過熱脹冷縮，才可增加bagel的煙韌度。接着，將bagel放上統稱為bagel board的長木板，排列整齊，推入stone oven（石板爐）烤焗8分鐘，石板爐的熱力均勻，比起一般焗爐更易焗出外焦內紮實的效果，中途需反轉bagel，確保底面平均焗透。雖然工序繁複，但要做出味道香、口感佳的地道風味，每一步工夫也不可少。

油浸番茄、辣椒「重口味」 藍莓不甜膩

店內的bagel口味，同樣主打紐約風格。如美式經典的Plain（原味）、Poppy（罌粟籽）、Sesame（芝麻）和 Everything（雜味），所有bagel均屬原味，分別在於包面鋪上不同的材料，味道相較清淡，也能突出麵粉的淳樸麥香。將bagel上下開半，中間塗上一層厚厚的忌廉芝士抹醬，夾點沙律菜、煙三文魚或煙熏牛肉，製成bagel sandwich，是紐約街頭常見的食法。至於屬「重口味」款式的Onion（洋葱）、Sundried Tomato（油浸番茄）、Jalapeño（墨西哥辣椒）bagel，搭配鹹香濃味的配料，更是惹味香口。如果喜歡甜，可選Blueberry（藍莓）及Cinnamon Raisin（肉桂提子），帶淡淡甜香，入口不膩，適宜搭配水果或甜點一起吃。

加超級食物粉 推薑黃味

Ashley補充，現時店內所有bagel均以工場模式製作，一日做約400、500個，除了放於店內售賣，同時也擔當批發商，城中有數家人氣食店和咖啡店也是向她入貨。雖然市面上的bagel店愈開愈多，但她並不認為競爭變大，反而大家風格特色各異，可擴大香港的bagel市場，讓更多人認識這款食物。

像她這店以健怡為出發點，有賣bagel，也賣superfood powder（超級食物粉），這些粉末可直接加入水或奶昔飲用，而她近期也嘗試利用這些粉末為材料，推出薑黃、藍螺旋藻、馬基莓等款式的superfood bagel，「例如螺旋藻粉，淨食會有點魚腥或紫菜味，但加入麵糰後便不會嘗到那個味道，同時能吸收營養，客人也較容易接受」，可讓大家嘗到紐約正宗手工bagel的質感之餘，在口味和健怡角度上也有多一個選擇。

■T.H.E. Deli by Blendit

地址：大角嘴海景街36號

富貴大廈西座地下6號舖

查詢：www.blendit.hk / 5334 0188

文：康詠然

編輯：梁小玲

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