吾生有杏：院長醫生周記（121）：左右為難

王伯見了兩個專科醫生。第一個拒絕為他做內窺鏡檢查，因擔心抗血小板藥物會增加切除大腸瘜肉而出血的風險，但停止抗血小板藥物亦可能導致支架栓塞，觸發冠心病復發；第二個醫生認為再觀察3個月才考慮檢查大腸，因為有外國指引，「通波仔」後1年內不適宜做大腸內窺鏡檢查，以減低冠心病復發或大腸出血的風險。

但王伯的大便出血問題並沒有改善，每天如廁總發現有血。「陳教授，醫生說現在照大腸很危險，可能會導致嚴重出血或觸發心血管栓塞。萬一我真的患上大腸癌怎麼辦？」徬徨的王伯向我求診，希望打破這個困局。

通完波仔就不可能照大腸？

當我翻查王伯的病歷，發現放於他體內的心血管支架是新一代產品，不需要長期使用雙重抗血小板藥物治療（dual anti-platelet therapy）；更重要是王伯的心臟功能保持良好，最近半年沒有任何復發。整體來說，依據王伯的心臟情况，是可以做大腸內窺鏡檢查，只需要於檢查前後數天調校抗血小板藥物的服用方法便可以。

不可簡單跟從一套指引

終於在上星期，我為王伯做大腸內窺鏡檢查，發現他除了痔瘡，乙結腸還有一粒頗大的瘜肉。於是我把瘜肉切除及結紮了他的痔瘡。我叮囑王伯留意內窺鏡手術後的大便，因為有可能切除瘜肉後2至3天傷口才出血。過了一星期，化驗報告顯示那個瘜肉是早期的大腸癌，幸好沒有殘留的癌細胞，也沒有擴散迹象。王伯的大便再沒有見血，總算是把問題解決了。

隨着人口老化，愈來愈多病人同時患上大腸癌及心腦血管病。現時的大腸癌篩查計劃往往不接受高風險人士例如心血管病、中風、心房顫動等等，因為這些人士的併發症風險比一般人高，但他們亦是患上大腸癌的高危一族。要幫助這類人士，我們不可能簡單地跟從一套指引。相反地，我們需要為這些高危群組作出個人化的風險評估，因為如何平衡每一個高危人士的出血及血管栓塞風險都不一樣。

作者簡介：教學生、醫病人、做研究，中文大學醫學院院長陳家亮親筆分享杏林大小事

文：陳家亮