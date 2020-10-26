■南瓜雞肉乳酪沙律

材料（4人分量）：

日本南瓜……500克

雞柳……200克

雞蛋……2隻

原味低脂乳酪……250克

無花果……2個

鹽……2克

糖……5克

藜麥（煮熟）……5克

腰果……8克

開心果……5克

葵花籽……2克

橄欖油……少許

每食用分量熱量： 267千卡

做法：

1. 南瓜連皮切粒/條

2. 鑊燒熱，用橄欖油輕煎南瓜至金黄色，加水再煠約5至6分鐘，備用

3. 雞柳放入60℃溫水浸約5至6分鐘，取出瀝乾

4. 用橄欖油煎雞柳至金黄色，加少許水煲約1分鐘，備用

5. 雞蛋煠至全熟，剝殼去蛋黃，蛋白切粒

6. 南瓜、雞肉、蛋白、無花果，加入乳酪、鹽和糖拌勻。最後加入藜麥、葵花籽、開心果及腰果，即可食用

營養貼士：

1. 加入適量碳水化合物及低脂肪蛋白質，增加飽足感

2. 腰果含豐富鎂質，促進新陳代謝，合成脂肪酸和蛋白質

3. 一杯（185克）煮熟藜麥有8.14克蛋白質，對於肌肉發展和免疫力很重要

大廚貼士：

．南瓜先連皮輕煎，不易散開

．藜麥要預先煮熟，用滾水煲10至15分鐘即可

■南瓜肉碎糙米飯

材料（3人分量）：

胡桃南瓜……250克

糙米……150克

豬肉碎……100克

雞湯……120毫升

脫脂奶……50毫升

洋葱……30克

蒜頭……8克

青蘆筍……4條

蘑菇……10克

日本靈芝菇……10克

芫荽……少許

鹽、糖、胡椒……適量

橄欖油……少許

每食用分量熱量： 350千卡

做法：

1. 糙米預先浸約2小時，煲10分鐘至半生熟，備用

2. 南瓜去皮切粒，備用

3. 豬肉碎用少許橄欖油輕煎至金黄色，備用

4. 蒜頭、洋葱切粒，輕炒

5. 加入糙米、南瓜、青蘆筍、蘑菇、靈芝菇、胡椒炒約5分鐘

6. 加入豬肉碎，倒入雞湯煮至較乾身，加入脫脂奶（左圖）

7. 小量鹽、糖調味，煮至水分收乾，加入芫荽，即成

營養貼士：

糙米比白米含更多抗氧化劑、維他命B雜、纖維，以及礦物質如鉀、磷

大廚貼士：

豬肉碎用全瘦肉，或兩成肥肉+八成瘦肉，更健康低脂

■蒸焗南瓜蛋糕

材料（8件）：

胡桃南瓜……200克

蛋白……4隻

蛋黃……4隻

糖……50克

白醋……2克

橄欖油……10毫升

低筋麵粉……70克

脫脂奶……50毫升

每食用分量熱量：132千卡

做法：

1. 南瓜去皮切粒，隔水蒸約20分鐘取出，搓至糊狀，備用

2. 蛋白加糖、白醋，打至企身，備用

3. 蛋黃加南瓜蓉、脫脂奶、低筋麵粉攪勻

4. 加入打起的蛋白、橄欖油，輕輕拌勻

5. 放入預先塗上橄欖油的器皿，隔水蒸10分鐘

6. 轉入平底鑊慢火焗5至6分鐘（不要加水），蛋糕面有少許焦便可

營養貼士：

口感媲美牛油蛋糕，更低卡低脂