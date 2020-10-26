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2020年10月26日星期一
健康
Halloween南瓜最低卡 護眼低脂 多吃皮膚變黃
南瓜有營3「煮」意
中醫角度：配牛羊肉濕熱 可致便秘口瘡
吾生有杏：院長醫生周記（121）：左右為難
運動錯姿勢 肌力不足損關節 護膝四招 練肌伸展
退化、類風濕關節炎及痛風分別
護膝運動
姿治通鑑：盲追最大重量訓練 事倍功半
牙醫：錯位可致牙髓壞死牙肉縮 自助箍牙 小心甩牙
知多啲：高濃度氧化劑 可燒傷牙肉
煮得Smart：美味牛油果 開心share更有營
讀者Mail Box：咳不斷尾 或支氣管作怪
中藥針灸養生 壯骨益氣 補腎健脾 對抗「骨質小偷」
食療推介：秋天溫陽驅寒 藥材食材宜偏溫
實心實意：一站式復康支援 解長者燃眉之急
退化、類風濕關節炎及痛風分別
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【明報專訊】退化性關節炎、類風濕關節炎和痛風三者雖然都會導致膝關節痛及發炎，但發病原因及臨牀徵狀有明顯分別。詳見下表：
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Halloween南瓜最低卡 護眼低脂 多吃皮膚變黃
南瓜有營3「煮」意
中醫角度：配牛羊肉濕熱 可致便秘口瘡
吾生有杏：院長醫生周記（121）：左右為難
運動錯姿勢 肌力不足損關節 護膝四招 練肌伸展
退化、類風濕關節炎及痛風分別
護膝運動
姿治通鑑：盲追最大重量訓練 事倍功半
牙醫：錯位可致牙髓壞死牙肉縮 自助箍牙 小心甩牙
知多啲：高濃度氧化劑 可燒傷牙肉
煮得Smart：美味牛油果 開心share更有營
讀者Mail Box：咳不斷尾 或支氣管作怪
中藥針灸養生 壯骨益氣 補腎健脾 對抗「骨質小偷」
食療推介：秋天溫陽驅寒 藥材食材宜偏溫
實心實意：一站式復康支援 解長者燃眉之急
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牙醫：錯位可致牙髓壞死牙肉縮 自助箍牙 小心甩牙
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