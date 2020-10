【明報專訊】本月23日,美國總統大選的最後一場辯論。亞馬遜網店的串流電影平台,同步發布了新片《波叔出城續集》(Borat 2)。瘋狂搞笑的偽紀錄片,全名長得驚人:Borat Subsequent Moviefilm: Delivery of Prodigious Bribe to American Regime for Make Benefit Once Glorious Nation of Kazakhstan。