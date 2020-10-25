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2020年10月25日星期日
星期日生活
星期日現場：港式Staycation、Flycation是扮旅行抑或真旅行？
過好蕭條日子
重整疫後生活秩序和質素
好人一齊平安！
周日話題：泰式神權政治是否已到黃昏？
安徒行傳：在家不能談政治，何來袁氏這一家？
否想國家：國家與游民——彼此需要彼此牽引
什麼人訪問什麼人：攝影令我們看見什麼？——訪問蕭偉恒
七情上面：當年「阿四」同「阿偉」，搞咗個香港研討會……
第九屆香港文化與社會研討會
開門讀書：怕貓
水清碩見：我的數碼龐克號
十二因緣：燃燒
同場加映：修正歷史的必要紀錄 智利紀錄片《崇山夢魘》
獨恒戲語：《David Attenborough:A Life On Our Planet》見證人類的惡
家明雜感：2020年，怎少得一個波叔？
影片簡評：《奪命守門人》 IIB
咩世界：第165期 ／看貓
漫畫連載：That City那城 Vol. 17
星期日文學‧潘詩韻 X Simon Stephens：暴力中，渴求愛與被愛
{導演達人}文念中 香港電影人的故事 沒人說，我來說
家常便飯：在家做天然鹹香 自製菜脯
見字抄經：一時祭神 一時怪力亂神 孔子迷信不迷信？
ways of seeing：港龍經典制服 一個時代的終結
街知巷聞：坪朗村 紅磚教堂向鄉民傳福音
流水舍 故事二：藍變黃小戰士 出post想多些人看到真相
否想國家：國家與游民——彼此需要彼此牽引
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【明報專訊】定居農業的常規節奏，與游獵採集的季節瞬間節奏，不過是兩種不同的生命形態。
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星期日現場：港式Staycation、Flycation是扮旅行抑或真旅行？
過好蕭條日子
重整疫後生活秩序和質素
好人一齊平安！
周日話題：泰式神權政治是否已到黃昏？
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開門讀書：怕貓
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十二因緣：燃燒
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{導演達人}文念中 香港電影人的故事 沒人說，我來說
家常便飯：在家做天然鹹香 自製菜脯
見字抄經：一時祭神 一時怪力亂神 孔子迷信不迷信？
ways of seeing：港龍經典制服 一個時代的終結
街知巷聞：坪朗村 紅磚教堂向鄉民傳福音
流水舍 故事二：藍變黃小戰士 出post想多些人看到真相
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流水舍 故事二：藍變黃小戰士 出post想多些人看到真相
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