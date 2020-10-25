周日話題：泰式神權政治是否已到黃昏？

我過去跟大部分香港人一樣，對泰王的了解近乎零。我只知道，幾乎每家泰國菜館及雜貨店，都有一幅（甚至更多）泰王的照片，照片旁有各種象徵泰國的宗教器物，例如泰國的「四面佛」像（其實不是佛，是源自印度教的大梵天王），成為彰顯泰國特性的必然擺設。多年前去曼谷，跟一般遊客一樣去泰皇宮逛了一會，自問也看不出個所以然。只隱約覺得，泰國人與泰王有一種特殊情感，但我從沒有想得太多。

直至2013年，我去新加坡開研討會，主辦單位請來了一位國際聞名的泰國學者演講，他的講題就是以泰王為中心的「超級保皇主義」（hyper-royalism）。這時我才注意到這是一個政治現象。

這位學者的名字是通猜．威尼查恭（Thongchai Winichakul），他的研究題目、經歷與泰國當代史緊密相關。1976年，通猜還是大學生，經歷過「法政大學大屠殺」。1973年的人民起義，驅趕了獨裁者他儂，左傾的學生與農民及工人成為強大的社會改革力量，乘勢而起，但是，在美國的全球反共政策護蔭下，泰軍領袖與以泰王普密蓬為中心的保皇派仍然掌控大局。3年後，因為政府容許他儂回國，觸發了左右派新一波衝突，保皇派指摘學生為「一群共產主義者企圖摧毁王室和整個國家」，因此鼓動了警察及類民兵組織持槍襲擊法政大學校園，導致40多人死亡，多人被打傷及強暴，幾千人被捕，包括通猜。出獄後通猜離開泰國，到了澳洲升學，後來長期在西方國家的大學任教，研究現代及當代泰國政治及民族主義。他於1994年出版了《圖繪暹羅》（Siam Mapped），成為亞洲民族主義研究的經典之一。

超級保皇主義

保皇派政客與軍方重疊

「超級保皇主義」，也可稱為超級君主主義，可以追溯至1948年普密蓬即位為起點。首先，我們要理解，泰王不像如今西方國家的國王，他不是虛君。19世紀末的改革，以至1932年泰國推翻舊式君主制之後，雖有多番民主立憲的嘗試，但是王室與軍方的聯盟，仍然在大部分時間掌控了政治經濟。普密蓬在二戰後當政，漸漸確立了一種「國王為元首的民主制」，雖有形式上的票箱民主，但沒有基本上瓦解統治聯盟支配。一方面，國王的權威不能被挑戰，例如，1957年，原有的「不敬君主罪」結合上新的「危害國家安全罪」；另一方面，以國王為首的保皇派人士與執政黨政客、軍方將領重疊，滲入企業界，更發展遍及全國的右翼社會組織及民兵團體。

神秘主義儀式表演

泰王變神

在這個時候，保皇派努力打造泰王的神聖地位，在日漸世俗化的戰後世界裏，泰王以大量宗教符號及儀式成為神聖的民族代表，有別於大部分國家的世俗化民族主義。政府與民間致力培養崇拜泰王的普及文化，無論是普密蓬或他的兒子哇集拉隆功，都在登基、巡遊及其他儀式中，既是印度教的毗濕奴（眾生保護神）化身，坐在九層白色羅傘下面向民眾，同時，也是佛教的法王（去年梁文道有一篇文章詳細介紹，讀者可到網上找）。例如，一種拜見泰王的特別伏跪儀式，本來在19世紀末，早已由泰王朱拉隆功（就是電影《國王與我》中的那位國王）在一連串改革中取消，卻在普密蓬登基後及1950年代的軍事強人沙立執政時恢復過來。

這些華麗、神聖、神秘主義的儀式表演，配合上普密蓬的仁君德政、澤被蒼生的形象工程，再加上保皇派對主流媒體的控制，在泰國多次的軍事政變中，泰王及其他王室成員的角色都很巧妙地被隱藏起來。不要說像我們這些不懂泰國政治的外國人，就連不少泰國民眾也覺得泰王是不吃人間煙火的聖君，泰王何來300億美元資產很少人過問，每次政治衝突的爭權奪利都好像跟他無關，但他卻又能像從天而降的神佛，來到人間化解紛爭。

資本家他信崛起

威脅王室軍方地位

可是，這一切都在2006年的軍事政變中開始發生根本變化。由於新興資本家他信組成了泰愛泰黨，形成了泰國另一個權力中心，他對農民及城市中下層施以各種政策及物資恩惠，取得相當多選票及支持者（「紅衫軍」），成為執政黨，威脅泰王室與軍方的地位。因此，許多人相信，後來發生的不流血政變，推翻他信政府，即使泰王沒有直接參與策劃，也是默許的，而他任命的樞密院（有點像中共以前的中顧委）則很難說沒有在政變策劃者圈子之中。事實上，後來也是由泰王任命軍方將領頌提為首相取代他信。

「不敬君主」

漸成年輕人次文化

最近的抗議，也源自保皇派要打壓在選票民主中冒起的新力量。今年初，獲年輕人支持的未來前進黨遭憲法法院裁定違法並要解散，洶湧的抗議初起後，便因疫情嚴重延至最近才再爆發。如今示威者把民主改革擴至要求改革王室制度，限制泰王及王室成員權力及特權，是泰國政治的新轉變。自2006年開始，統治聯盟日益依賴「不敬君主」罪來打壓異己，過去10年，每年都有過百人被控，甚至有神秘死亡事件。而新任泰王的政治表演，更遠輸於他的父親，在登基前已令人側目的各種醜聞及笑話，令「超級保皇主義」在意識形態上更難以維持。通猜認為，以前只有像他這樣少數的左翼青年才會反對泰王，但現在，蔑視泰王成為一種線上線下的次文化，也許在不少年輕人心中，「不敬君主」才是今日應有的態度。泰式神權政治是否已到黃昏？我們都拭目以待。

如果稍為認識中國歷史，這些都不會太陌生，古代中國帝皇也有大量有中國特色的神權表演，甚至梁武帝、隋文帝、武則天、乾隆皇帝等也曾自命菩薩皇帝、彌勒佛、轉輪王、文殊菩薩等等。如今中國雖早已沒有皇帝，也沒有國王，但泰國的種種也未必離我們很遠。試圖論證、想像與建構一種超越現代政治及法理秩序的國族象徵及權力，在政治上仍然相當誘人，尤其是全世界法理權威陷入危機的當下，更是如此。

中國類神權政治

混和褻瀆與危害國安打壓

在傳統破碎斷裂的現代中國裏，神權式政治難以像泰王這樣成為耀眼又系統化的表演，相反，顯得雜亂無章。但它要復辟未必需要一個國王或皇帝，只需擺脫任何制度約束，自命為主權代表，混和「褻瀆」與「危害國家安全」罪名去打壓政治敵人便可以了。這種現象都屬於政治再神聖化，成為一種新的政治正當性，我們姑且稱之為「類神權政治」。

早在人們嘲弄習近平想成習大帝之前，不少自命國師者便要為中國共產黨披上「類神權」的外衣。中國的「類神權」想像在宋朝之後便多以正統示人，蓋過了纖緯祥瑞（例如在黃河掘到一塊刻有纖文的大石）這些神秘主義，因此，21世紀的中國國師也在正統上着墨：學者甘陽10多年前提出把孔子硬接上毛澤東、鄧小平，成為公羊學說裏的「通三統」，使中國轉型為文明國家，教化天下。甘陽之後，跟隨者眾，各自表述，有些人（如汪暉、強世功等）怕被冠以「保皇派」帽子，只好顧左右而言他地談主權、帝國、革命者人格等等。倒是近日歷史學者楊念群的一篇發言最有趣，直逼泰王的保皇主義。楊不止重提甘陽的「正統論」，鼓吹政統與道統結合的「主導性虛構」，還認為，乾隆皇帝當年自命轉輪王及文殊菩薩，面向少數民族，值得當今中國參考（他忘記告訴讀者，菩薩面孔後面，是康雍乾三代對準葛爾與回民的屠殺及軍事壓迫）。

港國安法撐起皇帝的紅羅傘

這些各顯神通努力實驗「類神權」的國師或準國師，看到泰國經營多年的保皇主義面臨危機，不知他們有何感想？再回想到香港，君臨天下式的《港區國家安全法》，似乎並不止是大陸化，亦是透過懲罰港獨的「褻瀆」來幫忙撐起皇帝的紅羅傘，這到底能否令香港保皇派神聖化起來？還是更「神神化化」？

文˙葉蔭聰

美術•胡春煌

編輯•馮少榮

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