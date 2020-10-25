我們印製了一批對摺的年曆卡：正面是梅花結，寓意吉祥，參照長輩圖寫上「好人一齊平安！」；背面是年曆，提醒自己「摺銀紙＝做善事」；內頁左邊請你畫一件自己想吃的食物，右邊畫一件你想念的人想吃的食物。對摺把卡放在銀包內，每次肚餓想買食物時，提醒自己把一張銀紙對摺放回銀包內，每月11日和22日數算一下自己對摺的銀紙，記下總數，把銀紙捐給有需要的人。將心比己，你的肚餓和別人的需要連在一起；你付出的不單是金錢，還有時間和日常的惦念，收回的是你看見自己的善心，這是一件很美的事！

「香港人加油，萬事小心！」幾日來我腦海中不時迴蕩住這溫暖的句子，提醒自己不要讓美好的事淡忘。看着這張對摺的匯豐銀行一百元鈔票，不知你有否像我一樣聯想到國泰港龍的標誌：比翼齊飛？香港人齊上齊落，好人一齊平安！（#心安之物@L-sub.org）

創作˙白雙全

編輯•蔡曉彤

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