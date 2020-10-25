【明報專訊】3年前跟L sub團隊到日本新潟縣的農村探訪，決定用安老作為題目做一個展覽。最初的想法是「老人家睡前的5分鐘在想什麼？」他／她應該是躺臥在牀上等待入睡，我們第一個項目是拍老人家睡前望着的天花板，一片灰白色的平面有些少陳舊剝落的痕迹，是很多老人晚年生活的寫照，有點悲情。回到香港，後來我們遇見周先生、唐小姐和寶鳳姐，從他們身上發掘到晚年生活的一點積極意義，於是由安老化作心安，由空白影像變成心安之物，從日常生活的物件中跟老人家一起尋找心安之歸處，其中一項是「摺銀紙＝做善事」。
我們印製了一批對摺的年曆卡：正面是梅花結，寓意吉祥，參照長輩圖寫上「好人一齊平安！」；背面是年曆，提醒自己「摺銀紙＝做善事」；內頁左邊請你畫一件自己想吃的食物，右邊畫一件你想念的人想吃的食物。對摺把卡放在銀包內，每次肚餓想買食物時，提醒自己把一張銀紙對摺放回銀包內，每月11日和22日數算一下自己對摺的銀紙，記下總數，把銀紙捐給有需要的人。將心比己，你的肚餓和別人的需要連在一起；你付出的不單是金錢，還有時間和日常的惦念，收回的是你看見自己的善心，這是一件很美的事！
「香港人加油，萬事小心！」幾日來我腦海中不時迴蕩住這溫暖的句子，提醒自己不要讓美好的事淡忘。看着這張對摺的匯豐銀行一百元鈔票，不知你有否像我一樣聯想到國泰港龍的標誌：比翼齊飛？香港人齊上齊落，好人一齊平安！（#心安之物@L-sub.org）