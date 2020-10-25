重整疫後生活秩序和質素

評論一面倒傾向負面，我則想從正面思考疫後經濟的樂觀一面，希望藉此擺脫傳統的經濟租值（Economic Rent）惡果，讓新經濟解決多年來城市生活費高昂的困局，共同開創更公平和更有希望的新經濟模式。

WFH帶挈 遷往平租地區

香港長期被評為世界最昂貴生活費用的城市之一，主因是高地價導致各類房產租金高昂。今次疫後經濟若能從需求面減低房產租金，將有助城市變得更可持續和更富韌性，亦毋須再大興土木、毁山滅林地造地建築。現時美國部分大城市已出現搬遷潮，從高租金的市中心遷到更合理租金的偏遠地方，不但可以改善生活環境，更可減少租金支出和年年加租的壓力，一舉兩得。這些改變都是疫情持續而令更多公司適應和接受員工可以長期在家工作的意外收穫。過去有多項研究發現，大量家庭被迫居於市中心，承受高昂租金，只好愈住愈細，皆為節省來回上班通勤時間和成本，一旦可以在家工作和在家學習，通勤不再是考慮居所地點的主要因素，將有更多更好更平的居住選擇，既能減少市中心住房需求，有助市中心房租下降，亦有助家庭享有更宜居的生活環境和更寬敞的空間。

在香港，若以一家地產代理的分區平均樓價計算，十月份港島區平均呎價為20,562元，新界則只需13,364元，以2%回報率和600呎單位計算，每月租金剛好等於呎價，由港島市中心搬往新界每月可節省7,198元，即約35%，若過往的租金佔家庭支出的三成，即可為家庭節省約一成支出；這將對中低收入家庭的生活質素帶來重大的提升作用。過往未能透過遷往較平租金地區居住來改善生活質素的主因是通勤時間和交通費用高昂，得不償失，但若可長期在家工作和學習，又可網上購物和診症，則租金和通勤的支出均可節省，亦無礙工作與學習，將可進一步改善生活，更同時可減少空氣污染，改善環境，從此城市不再悲情！

寫字樓方面，疫情加速了「在家工作」的實踐，原本被視為不可能的遙距工作，突然被疫症推到必須實施的作業模式，文書和教學等工種較易轉為網上工作，其他如網上診症和網上購物也在今次疫情下不得不全面實行，中長期而言，即使如送貨、駕車、收銀和工廠的組裝等工種也會轉為遙控機械人甚至全面自動化。事實上，不少美國大企業已決定容許員工長期在家工作，再不止是疫症期間的特殊措施，因而引發寫字樓的空置潮。

搬屋搬舖搬寫字樓

香港的寫字樓空置情况更加惡劣，因為除了疫症導致部分公司結業和改為在家工作外，更因貿易戰和法制改變引發的外資企業遷冊潮，甲級寫字樓的租金已出現12.3%的跌幅（圖），而且已是連續第七個月下跌，最近有調查指中環核心商業區甲級寫字樓的空置面積，更打破了自1999年以來的紀錄。部分在港上市主力持有寫字樓的房託股價從高位的跌幅達3成半至4成，而且最近再有商業地賣地流標，反映市場對寫字樓租金的前景十分悲觀：零售店舖和住宅的租金同樣出現連續大規模下跌，最新8月份分別跌7.8%和跌9.2%，且已連續下跌12和11個月（圖）。

過去幾十年，因為高昂的寫字樓租金早已令香港難以吸引有潛質的公司在港開業或設立總部，今次疫情若能促進更多更有效的在家工作工種，將有效減低寫字樓樓面面積的需求，只需保留一些與會面和人員從事實體物件處理的空間便可，若以官方標準的平均每位寫字樓員工佔90平方尺及以今年第二季中區甲級寫字樓尺租126.3元計算，估計可以為這些公司節省的租金成本高達每人每月11,367元，以一家聘請100人在中環設置的中型公司而言，一年便可節省1364萬元！而且在家工作同時可為公司節省多項物業管理費用，各類電腦、家具和文具等設備，有文章笑稱還可減少公司在咖啡、零食、廁紙等支出，若能把節省的成本與員工分享，或改為資助員工在家增添設備或津貼，將有助吸引更多員工在家工作，為公司節省更多租金成本，進一步打破核心商業區的經濟租值鐵律。

開拓網絡購物 節省三成成本

零售店舖方面，租金一直是零售業成本的重擔，如果網上購物變得有效而普遍，對減低零售店舖需求有重大作用。此後店舖毋須爭相在租金高昂的旺區租舖，即使租舖亦可大大減低租用的店舖面積。事實上，美國已有不少商場需把部分樓面改作其他用途以避免長期空置；新西蘭在疫情期間也有不少店舖改作實物交收用途，訂購全在網絡進行，讓零售業的主要成本回到貨物的生產、質量控制和物流，而非租金支出。零售業若能透過開拓網絡購物，不但有機會帶來新增的生意額，更可節省可能高達三至四成的經營成本，且毋須定期花費大量裝修費用和承受業主瘋狂加租之苦！若能把節省下來的成本與消費者分享，吸引更多顧客，增加營業額，未嘗不是好事。

擺脫依賴土地位置生活模式

現下全球經濟哀鴻遍野，產值增長地圖染成一片滿江紅，國際貨幣基金會預測今年全球經濟跌4.4%，香港在今年第一和第二季更錄得破紀錄9.1%及9.0%的跌幅。恒生指數從高位大幅下滑，預示市場對疫後經濟十分悲觀，尤其是旅遊和房產相關行業的股價跌幅更大，原因與旅客持續接近歸零，而零售消費金額則長期負增長有關，即使7月份香港政府罕有地向全港成人派發每人一萬元，但最新公布的7、8月份的零售總值仍然出現年度23.1%及13.1%的跌幅，數據不利零售店舖租值，依靠零售店舖租金收入的房產信託基金首當其衝，譬如兩隻主力以香港大型商場作為租金收入的房託基金，無論在香港或在新加坡上市，皆出現從高位下滑差不多四成的跌幅，比恒指的跌幅多出一倍。

誠然，有部分家庭在短期內只能找到非網絡上可進行的工作，未必能直接受惠於在家工作和網上購物，部分老闆也不一定能夠在短時間內改變員工的工作模式和經營生意方式，可能仍須繼續租用寫字樓或店舖，但只要有足夠多的房產需求下降，他們仍可間接受惠於市中心各類房產的租金下跌。當然，短期內因為生意額和收入的大幅下跌，減租的幫助不一定很大，但中長期當生意額和收入回升，而大家仍能保持在家工作和學習及網上購物等擺脫依賴土地位置的生活模式，則有望解決多年來一直無法解決的地租高昂導致生活費用居高不下，和租金不能負擔的經濟租值死結。

同理，旅遊業和航空業雖然短期內入不敷支，但以今天的科技而言，對於解決飛機上避免交差感染所需作出的改動，相信沒有多大困難，只是時間問題，現時已有不少實驗正在進行，包括全程無觸碰、無接觸式登機流程，機艙內防感染分隔設計和減低密度等改動，加上疫苗研發，相信不久將來，旅遊業和航空業仍然會相當蓬勃，因為大家始終喜歡旅行。

大家在此經濟水深火熱之時，可能覺得以上的分析不中聽，回想5年前當香港經濟如日中天之際，我在這同一版面曾預言香港經濟快將步入衰退，更在議事堂內預警5年內經濟不振，可惜當時曲高和寡，未有幾人能隨桓景登高避禍，如今抱怨無益，不如積極樂觀面對，從死灰中自強不息，讓火鳳凰帶領疫後經濟重生！

文˙姚松炎（奧克蘭大學商學院副教授）

編輯•蔡曉彤

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