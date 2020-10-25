星期日現場：港式Staycation、Flycation是扮旅行抑或真旅行？

他說當然還是希望可以和太太出國旅行、增廣見聞。

轉眼間香港人戴了十個月口罩，好多出國大計都泡湯，被「禁飛」多時的香港人自6月份第二波疫情稍微緩和之後開始進行「報復式消費」，其中包括入住本地酒店享受「staycation」，雖然無助挽留老牌航空公司港龍的離場決定，但另兩間航空公司則接續推出香港上空版的「flycation」，機票亦旋即被搶購一空。

以往住酒店、搭飛機都是去旅行的旁枝，現在一躍變成主角，究竟旅行的意義有沒有因此被改寫？

酒店職員點睇staycation？

追溯星星師傅三年多前第一條Youtube影片，其實就是介紹入住一間深圳酒店的體驗，他笑說其實自己一直最想拍攝的是去旅行吃喝玩樂的影片，奈何當時沒什麼捧場客。疫情前他已不時和太太四圍飛，包括上載過到峇里島、柬埔寨、越南等東南亞國家遊玩的影片，但要數最常玩的地方必定是深圳和香港離島，因為在香港做全職廚師，哪有這麼多悠長假期？所以他挑選酒店，價錢是其次，最緊要夾到放假檔期，而最豪那次是入住半島酒店。

香港酒店和外國比較有何不同？「香港風格就是賣服務，服務好囉。」他賣口乖說自己作為本地飲食業的一分子，當然會說香港酒店做得好（他亦曾做過酒店廚師）。談到最近不少港人濫用和搗亂酒店房間的惡劣行徑，他就說亦無辦法，因為酒店選擇降低房價賣套票，亦要有心理準備出現此類情况，但酒店亦別無選擇，因為冒險總比蝕錢好；而酒店職員亦同樣無可奈何，因為現在仍然有工開已經好幸福，他知道不少行家被解僱和失業，「這個年頭生活不易呀」。

至於酒店職員自己又如何看待港人staycation風氣？在酒店做廚師的香港酒店工會主席徐考澧（Alex）說自己最近都有去過staycation，「都是book間房食兩餐」。無他，因為現在無得去旅行嘛。「明嘅，香港人住酒店叫做一個短期度假，當去了旅行，staycation個名又好像去了vacation那樣，以前香港酒店的本地客真是比較少的。」

據酒店行家反映，現在工作量比起以前旺季還要重得多，因為以前多數旅客來港，都是到酒店放下行李就出外玩樂，但現在本地客則集中留在酒店範圍內長時間活動，對酒店服務的要求增加許多。「但問題是酒店人手比以前少，現時業界都普遍放緊每個月兩至四天的無薪假。」

縱然本地客願意付出的房價比外國客低得多，但眼見一眾酒店還是各出奇謀割價搶生意，就知道staycation始終是酒店業疫情之下的救命草。Alex說不排除疫情過後香港人仍然持續staycation，何解？「其實最重要都是看價錢，如果酒店發現香港人未來仍然有這個需要，而酒店又繼續提供優惠，日後就會繼續存在。」而且，他無奈說香港人創意無限，今次staycation熱潮中竟有房客搬麻雀枱到房內開打，甚或外賣邊爐到房開餐，無疑是無限擴闊與挑戰酒店界線。

flycation史無前例

香港居住成本高昂且環境狹小，加上打工仔假期不多，在staycation一詞未普及之前，早就有港人不時趁周末租間酒店度假，因此不算是新鮮事。但兩間本地航空公司在今次疫情推出原地升降、在香港上空兜圈的「flycation」之旅就實在是史無前例，售票結果亦反映flycation有價有市。香港快運11月推出三班「UOFlycation環港遊」，票價由388至888元（未計140元附加費），開賣不足兩小時售罄；香港航空在10月24日營辦一班「飛悅香港flycation」觀賞日落，約百張機票亦同樣在不足半小時售罄。

在航空公司任工程人員的航空同業陣線司庫York坦言，對於港人對flycation的踴躍反應感到意外，因為這個機票價錢其實可以飛到一轉台灣。副主席Alan則認為航空公司利用手頭資源設法增加收入的想法可取，「以往國泰每年都會安排低收入人士飛一次香港作體驗，現在香港快運屬於國泰旗下，可能在技術層面上都和國泰進行了交流。」不過，Alan坦言flycation的機票收益相信無法抵消成本，一來是機師與機組人員的人手成本，二來是飛機每飛一轉都是在消耗飛機壽命，還未計算燃油成本，「平時可以入一程燃油就夠，到目的地再入油，但原地升降就要同時承載回程燃油。而且，飛機平時賺錢還包括載貨，flycation是做不到這個生意」。但他特別提到航空公司或存在其他考慮，例如機師牌照要求在某段時間內要有一定的實際飛行經驗才能續牌，以及航空公司或趁此次航程作飛機維修後試驗等。

而flycation日後還值不值得保留？York認為視乎港人的熱情，而Alan亦指在技術上flycation亦存在飛得稍遠一些再折返香港降落的可能，如像台灣長榮的Hello Kitty飛機flycation航程雖然都是在台北桃園機場原地升降，但路線就會飛經日本琉球列島西端上空。

打卡文化改寫旅行的意義

不過，並不是所有本地vacation計劃都受歡迎，例如以「Staycation@Star Ferry」作招徠的天星小輪海港遊在本月17日復航的首班船，就只有一名男乘客。究竟問題在哪？旅行公民共同創辦人王劍凡則認為差別在於有沒有「打卡」的價值。

「天星小輪都這麼多年啦，在維港打卡有什麼價值呢？而且人們不知道無人坐呀嘛，如果人們知道沒有人坐，船上只有你一條友，這張相就有價值，ig就多like啦。」這亦同時解釋到本地staycation和flycation受熱捧的原因：在一間高級酒店房窗台前吃一個貴價room service早餐，值得打卡；坐飛機在香港上空觀光的人不多，而你玩過，值得打卡。

Staycation一詞最初在2000年代初於美國出現，由stay（停留）和vacation（度假）兩字組成，意指stay-at-home vacation，即留在家中或在住所附近展開短期的休閒活動，因此並不局限於入住酒店，而是泛指在家中游泳、到城市內的公園、博物館、主題樂園等本地遊；而在2008年金融風暴之後，因為本土經濟欠佳，而且外遊變得昂貴，美國和英國等地都逐漸興起staycation。因此，今次疫情在香港出現的staycation潮流其實是極具香港特色。王劍凡解釋：「香港有個特點是住屋環境真的很差，你入住酒店舒服過平時在家。對於外國人來說，好難想像留在酒店裏面是會獲得好多旅行經驗，所以在香港催生這種形式不是無道理的，是香港的特別之處。」

王劍凡謂任何新事物出現都有可能重新定義旅遊的，但他不認為這次疫情會去到這個程度，而現在香港人去staycation都只不過是無奈地遷就，「例如社交媒體的出現，打卡和ig就真是重新定義了旅行，做好多事情都是為了打卡，所以去哪裏根本並不重要，香港人都是想人有我有」。

而他直言疫情之下，酒店和飛機成為旅行主角的情况相信好難延續下去，因為香港人還是熱中於逃離香港食玩買，務求與日常生活切割。「但我比較擔心的是今次這場瘟疫對於酒店業、旅行業和航空業的打擊，現時業界和學者的預測都好兩極，有人說一有得去旅行會變成報復式消費；但有一個大問題是旅遊成本會急速上升，因為航空公司一定要面對疫情、衛生和收支的平衡，可能有一段時間要持續維持社交距離，在機上始終坐得太近了。」

之於他自己，他說對staycation沒有興趣，因為他心目中的旅行是透過置身陌生環境中去改變我們當刻的心態，「雖然哲學家說不用去旅行，你要搵返自己，在家都可以。但我們一般人道行沒那麼高時，始終都是要受外在環境影響」。不過，他亦說並不會批評港人staycation的心態，因為香港人本身工作辛苦，假期又少，又怎可能要求他花好多時間去做研究制訂一個文化之旅，然後去到當地又要深入了解文化和背後歷史，實際上根本就沒有時間。

而且，香港的確是一個值得港人再用心細味的地方。「我覺得都是心態，心態可以改變，我經常和學生講，你們不要覺得自己好熟悉這個地方，認認真真抬高頭看看大廈呀，不要只是看水平面、eye level，有好多事物都會給予我們衝擊。」因為旅行的意義還包括尋找人類生命的連續性，即事物出現的前因後果。

「香港人忙到一個程度是大部分人對於香港的記憶，都是純粹符號來的，即香港就是櫃員機、地鐵站、上班和下班的路程和7仔囉，來來去去都是這些。這是現代社會最大問題，我們對好多事物都不知道為何會這樣，但以前不是的，我們連打字機都好清楚知道這粒字是如何被壓在紙張上，但現在沒人知道影印機如何打印文字。去旅行某程度上，就是可以找到一些我們好想知道的來龍去脈，我們會因為你接觸外面不同的世界而感到陌生和好奇，這種感覺只有旅行才帶到給我們。」

話你知：3000元五星級酒店套票最受歡迎

本港網上旅遊體驗預訂平台Klook香港區行銷總監關霈詩指，在5月份第二波疫情緩和時，staycation預訂按月倍升；7月份第三波疫情來襲時，預訂雖稍有下降，但跌幅較預期少；而9月疫情緩和時，按月預訂增幅近三倍。當中提供海景客房的酒店套票長居最多預訂的頭五位，其次是提供早午或晚餐的酒店套票。

而現時平台銷售最好的產品，是售價約3000元的五星級酒店套票，以及中等價位約千多元、可享受海景及包含兩至三餐的酒店套票。關霈詩認為預訂反應符合平台上月初進行的staycation調查，結果反映85%受訪者未來半年願意體驗staycation，而購買套票時首三個考慮因素為價錢（86%）、多元化酒店餐飲（65%）和完善酒店設施（41%）。

除了酒店staycation外，她提到自上月疫情回穩，政府稍微放寬防疫措施，包括重開主題公園和景點，而且恢復堂食至晚上12點後，港人購買本地遊項目的數字有顯著上升趨勢，特別是主題樂園、展覽和咖啡店。她相信staycation在疫後仍會持續，因為消費者已接受staycation，而且疫情改變了人們的消費模式及旅遊考慮，估計將來一些家庭客在周末時會帶小朋友去staycation，代替以往快閃到鄰近地區；亦相信部分仍未有信心外遊的消費者可能會繼續選擇staycation。

她又特別提到在平台上已標記「已加強衛生措施」的活動，在標記措施實施兩周後，這些活動的預訂量平均錄得123%的增長。她相信此反映在疫情之後，衛生防疫措施將會成為人們選擇玩樂時的考慮條件。

文˙彭麗芳

美術•張欲琪

編輯•鄭志輝

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