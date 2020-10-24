選購貼士：太亮出現眩光 影響視覺眼易疲勞

Desmond又指，很多人挑選燈具時只留意它夠不夠亮，卻沒有留意它放置在家中時會否太刺眼，即出現眩光。眩光不僅影響視覺，還會引起眼睛疲勞。最理想的燈光效果，應是能夠照亮整個特定範圍，卻不會令人感覺到受光源照射。因此，在家中決定燈光位置和角度時，應站立及坐下、四處走動，以確保所有位置均不會感受到眩光。

流明值愈高 燈泡愈光

另外還有一個挑選燈泡的常見謬誤：很多人以為燈泡的瓦數（W，俗稱火數）代表它的光度，但其實只是燈泡的用電量。Desmond教路，挑選燈泡時，應留意流明值（lumen），流明值愈高，燈泡便愈光。光輸出效率的單位是流明／瓦特（lm/W），光輸出效率愈高，代表其電能轉換成光的效率愈高，即發出相同光度所消耗的電能就愈少。

此外，最近開始出現LED燈的新趨勢，把「以人為本照明」（Human Centric Lighting，HCL）的概念運用於燈具之中：燈具可根據一天裏不同時間而調節至最適合人體的光線色溫和亮度，例如早上可用較白的光線，有助集中精神；傍晚則可調節至較黃的柔和光線。