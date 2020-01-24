色溫配合環境 Ra值睇色彩 識看標籤 智選LED燈

大家逛燈飾店時，應該也有被五花八門的燈飾包圍的經驗，感覺如進入「燈飾森林」，一時間也不知如何挑選。當中，LED燈是近年燈飾界最火紅的產品，除了更慳電，性能和設計也跟傳統電燈膽和光管截然不同，用途也多元化。

LED效能達鎢絲燈8倍

香港大學電機電子工程系教授蔡凱威解釋，LED燈具的發光原理是，其半導體被電流通過後會發出藍光，而當燈具內的熒光粉塗層吸收藍光後會發出多種顏色的光線。他又表示，LED燈的一大好處是比起慳電膽、鎢絲燈等舊式燈具更要慳電。鎢絲燈發光時，大部分能量均浪費於加熱鎢絲上；慳電膽則轉化了一部分能量至紫外光；相比起來，LED可以把大部分電能都轉化成可見光的光能，因此效能高很多，大約是慳電膽的1至2倍，是鎢絲燈的6至8倍。

燈帶長燈珠小 可塑度高

至於在日常生活應用上，從事燈飾業超過10年的未來照明行政總裁胡智聰指，10年前流行水晶吊燈，掛在家中有金碧輝煌感覺。但近年這些產品變得「好睇唔好賣」，原因之一是新落成樓宇面積愈來愈細，樓底也較矮，跟這些產品未必配襯；加上用家趨向注重效益，對慳位、實用的設計較感興趣。他解釋，LED燈珠體積細小，直徑短於1厘米，可設計出較薄身、體積細的燈具，貼合香港人的需要。

他說近年流行在天花的牆邊設置燈槽，把光源隱藏在內，可增加單位的空間感。以往會在燈槽中鋪設光管，但光管之間有接駁位，開燈後會出現明顯的「斷光」。而LED燈帶比光管長，部分款式長度超過5米；膠帶上的LED燈珠排列細密，接駁位的「斷光」較不明顯。此外，鋪設LED燈帶也比光管靈活，因為軟身的燈帶可以沿牆角的燈槽彎位轉彎，比筆直的光管方便得多。部分LED燈帶更可調校燈色，大大增加玩味。

光線聚焦單向 可藉燈罩折射

胡智聰說在電燈發展歷史中，首先出現的是鎢絲膽，然後有光管、慳電膽和最新的LED燈。鎢絲膽原理是通電後燃點鎢絲發亮，所發出的光線像個小火團般360度向四方八面擴散，光線較柔和。

而LED的光線特性是聚焦及單向，相對較生硬，但可藉不同形狀的燈罩折射改變方向，或利用燈珠表面的物料去柔化光線，例如利用磨砂透明物料包裹燈珠。

雖然LED燈方便又慳電，但不少用家仍鍾情傳統鎢絲膽的造型，被其發亮的鎢絲線美態所吸引。有廠商製造出模擬鎢絲膽外形的燈具，表面上是個「電燈膽」，但內裏彎曲鎢絲線的發亮效果，其實是由LED燈珠模擬出來，然後「電燈膽」的玻璃燈泡把光線折射和擴散。另外，市場上一些可替換式電燈膽，內裏其實是使用LED發光體，但外觀和傳統電燈膽相同，同樣使用傳統電燈膽的螺絲或釘頭，用可安插於一般螺絲頭或釘頭燈頭的燈具上。

同一空間色溫差距大 眼睛易不適

胡智聰又指，色溫是選用燈具的重要考慮因素之一，而LED在色溫設計上有極大的優勢。他解釋一般家居使用偏黃的暖色溫為主（約2700K至4000K），產生較柔和舒適的感覺，講究情調的餐廳更會使用低於1900K的極黃色溫，以增加客人放鬆的感覺；相反偏白色的冷色溫（約6000K）可以令人較專注和集中，較多在辦公室使用。所以看書或看文件時不宜用太黃的光線，建議使用白光燈。

他說近年的智能家居設備可讓用家隨時改變色溫，例如在書房溫習時可使用4000K以上的白光，休閒時轉用2700K的黃光，原理是使用可轉換冷暖色溫的LED燈帶。一般設計是燈帶上各設有黃光和白光的燈珠，讓用家轉換；而較先進的款式，更可控制同一粒光珠的色溫變化。胡智聰說傳統的發光體有很多限制，例如鎢絲膽只有黃光而沒有白光；慳電膽雖然有不同指定色溫的產品，但選擇不多。LED燈卻可度身訂做色溫數值，廠商可因應設計師的要求提供所需的準確、指定色溫度數。

燈具及家具店Archetypal的負責人教路，選購燈具前，可先決定整體空間的色溫，之後按個別位置的用途微調各區域的色溫。如果在同一空間中的色溫有顯著差異，會令眼睛感到不適。2700K以下的暖色溫，使用木材、原金屬等天然材料的家具會較合襯；而使用2700K以上的冷色溫，則可展示較強的現代感。

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文：呂瑋宗、鄧捷

編輯：梁小玲

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