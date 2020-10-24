e新品：「貼耳」享喇叭新貴靚聲

首先耳機在設計上，採用3項全新專利技術，分別是聲壓平衡系統（PBA）、內部延遲補償（IDC）及聽覺主動匹配（EAM）。其中PBA主要改善入耳式耳機的氣壓問題，內置層疊式減壓裝置，令佩戴後不會因耳道氣壓過高而影響音質；至於IDC則以全新演算法提升消除噪音效果，在高音時明顯聽到區別；而EAM可自動量度耳朵形狀及耳機發聲部分在耳道內的位置，自行調整不同音頻表現，以達到左右耳輸出的音質平衡。此外，耳機亦設有主動降噪（ANC）功能，提供3種主動降噪級別及2種透明模式選擇，電量最長可提供8小時連續使用時間（啟用ANC時為6小時），而充電盒可為耳機充電3.5次。

■規格

頻率範圍：5Hz至20kHz 連接：藍牙5.0

耳機電量：4小時（通話）、6小時（開啟降噪）、8小時（關閉降噪）

充電盒電量：650mAh（可為耳機完全充電約3.5次）

重量：8g（單邊耳機）/76g（充電盒）

售價：$2490

網址：www.devialet.com