沙發薯：打破二元對立框框 電視的新視野

像性觀念，新一代已經有很不一樣的體會。近10年「非二元性別（non-binary）」在網絡上普及起來，不少年輕人拒絕「直」或「基」的二元分類，擁抱性取向是流動的想法。近年憑電影Call Me by Your Name「走向大眾」的意大利導演Luca Guadagnino的最新電視作品We Are Who We Are，便是圍繞着這些突破傳統思想的年輕人故事。

探討年輕人喜怒哀樂

故事講述14歲男生Fraser跟隨他兩個軍人母親由美國移居到意大利的美軍軍營。他們的降臨自然為十分男性中心的軍營帶來不少文化衝突。在LGBTQ環境成長，Fraser內外都與眾不同，甚為起眼；剛巧鄰居黑人女生Caitlin對性別角色這主題亦充滿好奇，不想當女生，因此二人一拍即合，成為密友。

We Are Who We Are一如Luca Guadagnino作風，都是與意大利有關聯，充斥着「意大利」元素，亦可視為Call Me by Your Name的延續，一樣有關成長，一樣充滿唯美場景，滿載出色音樂。唯一不同之處是這不是愛情故事，LGBT也只是其中一條線，將當代異常的政治氣氛（Trump、極端回教）與當代年輕人的內心世界並列，探討年輕人正在經歷的喜怒哀樂才是重點。

#MeToo後關注兩性權力差異

2017年的#MeToo是女權運動的重要時刻，令曾受性侵犯的受害者勇敢公開自己經歷，讓社會更加關注兩性權力的差異，以及「consent（同意）」的重要。舊世代強調自強，不少女性默默忍受父權的壓抑，將很多責任放在自己身上，Channel 4最新的Adult Material便觸及這討論。

Adult Material是有關Hayley的故事。她35歲，有3個子女，但同時亦是英國其中一個最受歡迎、最成功的色情片女星。有一天她在片房遇見行為幼稚的新人Amy，Amy受壓力下接受片商的額外要求而受傷，令Hayley母性大發，極為憤怒，誓要追究到底，因而捲入連串風波。

Hayley之所以肯為一個新人將身家前途抵押，是因為她自己也有類似經歷：她曾在美國被當地的色情片一哥強姦。然而，她一直拒絕承認，反而強調她沒有阻止或對男方說「不」，所以不算是強姦。直至她的律師揭露事件，Hayley最終明白原來沒有雙方同意的性交，便構成強姦了。

Hayley落伍的思維，亦令她與18歲的女兒Phoebe產生摩擦。Phoebe一日睡醒，發現男朋友正在強行與她性交，她自然感到激動傷感。不過，當她與母親Hayley訴說經歷後，Hayley不止沒有安慰，更說：「傻豬嚟，你唔想要同佢講，男仔唔識讀心術去讀你心㗎。」最後Phoebe發現原來母親自己也是性侵犯受害人，關係才得以修補。

當然，思想的開放程度與年齡不一定有直接關係。說到尾，最重要還是要有開放、批判的心，那就不會停留在互罵廢青廢老藍屍黃屍的層次了。●

文：陳Damon（chandamon.com）