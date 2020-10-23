Halloween劇場 感受另類恐怖 跟着演員游走驚嚇「校園」

文：林喜兒

「一個藝團，要在大埔藝術中心做萬聖節活動，不會是主流鬼屋，嚇死人那種，這些東西不適合我們，我們要辦一個怎樣的萬聖節節目，作為主題公園以外的選擇？」《靈校》監製盧君亮說他們大概在9月中才想到要做這個節目，更是TS Crew以自資形式製作。TS Crew去年進駐前身為大埔官立中學的大埔藝術中心，首次在這裏演出。他們決定以Immersive theatre的體驗式劇場出發。

觀眾自由走動參與

何謂Immersive theatre？盧君亮解釋：「有幾個元素，例如觀眾不是坐定定看表演，而是可以自由走動，觀眾的參與更可能改變演出。我們設計了幾個場景，由演員帶領着觀眾走進這個旅程，感受當下。」這天踏進這幢舊校，行樓梯走上TS Crew的工作室，不禁想《靈校》是否像電影《返校》，是一個發生於校園的鬼故事呢？這樣似乎太順理成章，盧君亮告訴記者《靈校》的故事內容，這裏不便劇透，不是因為情節曲折離奇，而是演出不是要告訴你一個故事，重要的是讓觀眾自行思考和感受。故事從這裏開始：「一名無時無刻也笑臉迎人的女教師Carrie，背後原來藏着不可告人的秘密。」觀眾跟着演員游走不同空間，除了學校場景外，也有比較抽象的空間。除了在TS Crew的工作室，亦會走到大埔藝術中心內一路青空及香港五感感知教育劇場的工作室。

「不是嘩一聲好驚」 讓觀眾思考

《靈校》不會是《返校》，也不會玩盡校園，TS Crew藝術總監曹德寶說：「香港人對鬼屋驚嚇很有經驗，所以必定會問有無鬼，驚不驚。當然這個作品是有驚嚇的元素，但我們不是想做一個驚嚇題材的劇場，不是要說一個故事，這樣意義不大，而是另類的體驗。所以這既不是環境舞蹈，也不是鬼屋，是比較新形式的Halloween演出，切入點是劇場，演員如何帶領觀眾進入空間。嚇人一定是化妝很誇張？會不會有另一種恐怖呢？場景一定是『黑麻麻』？『光劖劖』又如何？其實是有不同方法去展現恐怖，表現手法有很多種，例如聲音效果佈局，還有timing。劇場最擅長便是timing，演員是time keeper帶領觀眾走進這個旅程。」就像看完出色的驚慄片，走出劇院，你還會感到心寒。正如曹德寶說：「不是嘩一聲好驚之後，然後大家討論去吃什麼，嚇完會有問題有思考，最理想是茶飯不思，劇場最重要便是思考。」

接觸不同觀眾 吸引入劇場

Halloween活動和劇場節目看似是藝術與商業的兩個世界，TS Crew希望藉此打破這種思維。「我們視此為一個很好的機會去把劇場推廣給普羅大眾，讓大家明白表演藝術或者是當代舞不一定是看不懂，舞蹈就一定是郭富城和背後的舞蹈員？希望這次建立另一個渠道，接觸不同的觀眾，吸引他們入劇場。不論是觀眾和表演者，也把藝術和商業分得太開。其實只要保持開放態度，是沒有分別的。」這次他們專誠找來一些曾參與海洋公園「哈囉喂」的演員，杜志星是其中之一，他從2009年開始每年也參與「哈囉喂」，看到這個節目由高峰至低潮，如何起死回生。「他們第一次搞也只是10多個演員，規模不大。我多年的參與也是學習，知道他們怎樣做，我們嘗試從『哈囉喂』作切入點，但又有具備劇場成分。」TS Crew副藝術總監伍仲偉也曾參與「哈囉喂」，「海洋公園確實是非常成功，創造了『哈囉喂』這個無人不識的名字」。

沒有南瓜 加入本土元素

提起「哈囉喂」就知道Halloween，說Halloween你必然會想到南瓜。伍仲偉說：「萬聖節是西方的節日，必然會有很多南瓜、巫婆、月亮剪影、蜘珠這些元素，可是我們一樣也沒有，是一個沒有南瓜的萬聖節節目。」沒有橙色與黑色的視像，卻具備最香港的元素。盧君亮提到其中一個場景的靈感是來自周星馳的《西遊記大結局之仙履奇緣》，「我們說的香港本土，不是特定某一種東西，正如不是菠蘿包就代表香港茶餐廳。我們創作時會想起香港的恐怖電影，想起碟仙，說起讀書時每個人都說自己的中學是『亂葬崗』，還有其中一個場景是關於Karma輪迴，相信這些東西只會出現在香港的作品中。」說到底，創作人都是土生土長，把成長經驗放到作品裏，自然是最本土。2017年成立的TS Crew，成員來自不同藝術範疇的表演者，包括電影、戲劇、戲曲、舞蹈、武術、特技動作等，香港文化一直在不同的創作裏體現。

因為疫情而衍生《靈校》，他們都說是天時地利人和，盧君亮認為在疫情下沒有計劃已成為恒常，「所以我們要變通，如果只是什麼也變成網上其實也不是變通，要思考的是如何面對群眾」。疫症下大型演出幾乎是不可能，卻有利於這種小型、具彈性的演出。一連4晚演出，每晚7時至11時多分不同場次，假如演出時現行限聚令還生效，便會安排4人1組，假如到時場地不能開放，也便拍成電影放上網，而演員一樣有糧出。他們留意到演出引起了大埔官立中學舊生的關注，因為「學校變成靈校」，畢竟學校是每個人成長的重要部分。其實也不用介懷是劇場還是Halloween派對，當中既可感受Halloween氣氛，又可得到劇場的體驗。不過，首先，最好找回你的校服。

●《靈校》

日期：10月29日至11月1日

時間：晚上7:00首場開始至10:45尾場開始（每場開始時間相隔15分鐘，每場長度約40至45分鐘）

地點：新界大埔安邦路12號大埔藝術中心

入場費： $220（成人）；$140（全日制學生）建議Dress code：校服（適合12歲或以上人士參與）

備註：為了讓參加者有更全面體驗，此活動具輕微身體接觸及不同感觀刺激，要求參加者脫鞋等

購票：www.art-mate.net/doc/57651

查詢：andylo@tscrew.studio

編輯：蔡曉彤

美術：張欲琪

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