知多啲：垃圾線定流水線？ 非為「趕時間」而設

53號取道青山公路，確是蜿蜒曲折，但如果只着眼路程如何冗長，恐怕有點捉錯53號作為流水線的用神。何謂流水線呢？想像猶如流水作業，工人只負責某部分工序；流水線是一條服務範圍廣泛的線路，站多、上落客頻繁。巴士迷林兆榮解釋，「以往城巴很喜歡幫路線改別名，『流水線』是先用於5B線，該線從堅尼地城『鄧』到銅鑼灣，很多站」。巴士迷愛把九巴1A線譽為「流水線王」，1A來往尖沙嘴和秀茂坪，途經旺角、觀塘，客量多且班次密，「但沒有人會從天星碼頭出發搭全程到觀塘，時間太長，14X和215X都省時得多，所以線路的主要目的，是讓乘客只搭中間一段」。若以流水線作為中長途代步工具，趕時間的情况下，恐怕不是精明之選。

至於53號，林兆榮說它作為唯一行畢青山公路的路線，屬較特別的流水線，「即使有其他交通工具，53號對沿途居民仍有一定重要作用，巴士公司有責任做一些有可能蝕錢，但無可替代的路線」。另一方面，53號設有雙向分段收費，乘客可根據坐車距離長短，繳付相應的分段車資。只要於上、落車時，以同一張八達通卡各拍卡一次，便可獲車資回贈。這點優惠，成為53號吸客的另一因素。