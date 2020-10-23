精品大牌檔 秘醬乾炒牛河「考牌」滿分

店面以白、淺木色及綠色植物裝飾，座位闊落，坐得舒服。入行30年的Jacky，將被稱為粵菜「考牌作」的乾炒牛河列為餐廳主打之一，他謂這個炒牛河要素之一是自家秘製醬汁，他用上新加坡老牌廣祥泰的陳年老抽配上台灣生抽、蒜頭、葱頭等熬成醬汁，再用上新鮮牛冧肉及有超過70年歷史的錦興粉麵的河粉，炒出來才夠惹味。而其冬蔭功更花心思，初入口已覺特別濃厚，原來先以蝦殼熬成濃蝦湯，再加入辣椒膏及其他冬蔭功材料熬製，可選配白飯或泰式米線，索盡湯汁。餐廳的各式香草、香料多購自九龍城的小店，並且盡量以當地的香料及調味配上不同國度的菜式，以複印出當地的味道。晚市有較多粵式小菜，其中三道菜晚餐以粵菜為主，大家不妨一試鳳梨咕嚕肉爆黑豚肉及豉椒涼瓜牛肉等，頗有鑊氣。

●DPD大牌檔

地址：旺角砵蘭街244號B2-B4舖

查詢：2827 8638