67歲退休總裁Deborah Woo 愛美到老 時裝要好玩

1. 你如何定義自己？

我是一個貪玩、貪靚，永遠懷着童真與好奇心的老人家。

2. 你遇過最大的挫折是什麼？最勇敢的一次經

歷又是什麼？

年輕時在加拿大生活，與閨密合資做時裝生意，專門搜購日本時裝到加拿大，最後卻血本無歸。然而蝕錢事小，與閨密的感情不再才更令人感慨，所以這算是一個很大的挫折。生意失敗後對加拿大有點意興闌珊，於是便帶着僅有的1000加幣回港由低做起，現在回想這也是一個很勇敢的決定。

3. 從前你是大型直銷公司的高層，工作佔據了

大部分時間，現在怎樣安排退休生活？

以前工作要經常出差，有時1個月只留在香港5天，但退休後依然安排了一大堆外遊活動，例如到景點拍攝，或到外國參加興趣班等，可惜因疫情統統延後，否則早已到外地「好幾轉」了。

4. 何時開始以bob cut為你的髮型？還有什麼特

別的個人時裝打扮喜好是同樣維持了很久？

10年前已開始轉bob頭，但以前臉頰兩側的頭髮較長，是用來遮蓋我右邊臉的胎痣。後來坦然接受自己的不完美，接受這個永遠不會離開自己的胎痣，人反而變得開懷，因此自2015年起開始剪很短的bob頭。另一個維持了很久的時裝偏好就是鞋類。

5. 怎樣形容自己的穿衣風格？最鍾情的時尚品

牌是哪一個？

我的穿衣風格是以自在舒服為主，亦要好玩型格，而且還要合乎自己的性格，例如我雖然很欣賞Chanel，但穿上後卻覺得不適合自己，即使很欣賞也不會勉強穿上。穿衣我不理會是否名牌，只要喜歡就行，因此我也會到Zara或COS買衫。

最鍾情的時尚品牌是Roger Vivier，除了喜歡它的款式，最重要是因為自己腳小，Roger Vivier則有細小尺碼提供。早些年開始喜歡Birkenstock，配襯不同顏色的襪子很好玩，我完全抗拒不了顏色圖案有趣的襪子。我亦有很多不同顏色的Converse球鞋作襯衫用。近期喜歡上Gucci，覺得它近年的設計路線很好玩，會留意它的配飾和涼鞋。

6. 聽說你有意到外國修讀時裝設計，何以這麼

熱愛時裝？

自己是個天馬行空的人，年輕時已經很想修讀時裝設計或其他創意學科，但礙於各種阻力而放棄。直到退休後有閒餘時間，便於今年4月報讀了倫敦Central Saint Martins藝術與設計學院的一個短期課程，算是還自己一個心願，現在卻因疫情而延後。其實我也想報讀巴黎的一個插花課程，因為對顏色的配搭很有興趣。

7. 假如今天是你生命中的最後一天，你會穿什

麼？

一件Comme des Garçons的圓點Play Tee，因為這是我坐飛機時最愛穿的指定服飾，我丈夫每次見我穿Play Tee就知道我又要出差了。我覺得生命的終結，就像坐上飛機再開始一個新的旅程。

8. 疫情對你有什麼影響？或你對此有什麼體

會？

疫情令我發現香港人很有韌力，而且我們經歷過SARS，令我們更自律，能夠承受這次更大的考驗。

9. 疫情過後最想做的第一件事是什麼？

第一件事不是飛住外地，而是搜購很多很美的唇膏，我很懷念塗唇膏的日子啊，哈哈！

10. 現今社會有什麼被高估或被低估？

在香港成長，我所得到的都是香港給我，我真是很鍾意香港，非常珍惜這個城市。但人們有時高估了自己的理想，亦低估了求同存異。

■Deborah Woo

67歲的Deborah Woo，退休前為跨國直銷公司總裁，現在退而不休，享受人生下半場之餘，創立網站modernwooman.com，分享自己豐富的人生感悟。

文：溫兆明

編輯：王翠麗

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