上流新演繹 秋冬前衛登場

Avant-garde的直譯英語為front guard，本意為軍隊中探索敵陣、計劃行軍方向的精銳前鋒。後來，avant-garde一詞被用來形容開創新的政治和文化領域的知識分子與藝術家。這個行軍術語亦隱約帶出一種精英主義的含意，即由少數具知識與地位的社會精英帶領社會的走向。田山淳朗一直把前衛視作品牌DNA，可想而知其目標是走在潮流之先，意圖透過衣服帶出與別不同的時尚角度。

得體上流族 擺脫貴氣性感

Atsuro Tayama的2020秋冬系列的設計靈感——「Bon chic, bon genre」多被簡稱為BCBG，是1970年代巴黎上流新貴的一種時尚流派。BCBG的穿衣風格刻意擺脫貴氣和性感這些虛浮的上流社會刻板形象，反而趨向大方得體與經典，以穿搭表現美好優雅的姿態及個性，營造一種受社會尊重的打扮風格。Atsuro Tayama以此為靈感，加入自己的美學想像，重新詮釋BCBG風格。

層次豐富物料多元 展現外剛內柔

Atsuro Tayama以特大荷葉邊、蝴蝶結領帶、企領、排鈕等細節，豐富衣服的層次，配合垂墜設計的百褶裙營造飄逸感，以溫婉的細格紋或波點圖案來表現BCBG的優雅格調。剪裁上則加入品牌的前衛元素如超大或不對稱剪裁、扭結及拼貼，還結合現代的功能及運動服的風格，例如加入口袋、拉鏈、索繩等實用細節，亦有「一衣多穿」為概念的套裝，如針織毛衣及襯衫套裝、斗篷及連身裙套裝、仿日式武士兩件裝等。

品牌今季選用的物料也甚為多元化，包括柔軟輕盈物料如絲質、山羊絨、蕾絲及網紗，結合乾爽的布料，或由再生植物提煉的人造纖維等。以上種種細節，令這個2020年版本的BCBG風格，既展現女性的嫵媚動人，亦帶出外剛內柔的姿態，最重要的是從設計細節中，滲透着點點Atsuro Tayama的前衛伏線。

查詢：Atsuro Tayama 2918 1688（海港城店）

文：溫兆明

編輯：林曉慧

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