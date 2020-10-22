攝影貼士：長焦距鏡拍風景 營造強烈立體感

因此他建議，如果想提升相片的視覺效果，可選用平常較少見到的視角。例如在開揚環境上，他會從眼前景致中，選出一個自己覺得特別的景物，利用長焦鏡拍攝特寫。這個方法能排除不必要的景物，令主題更突出。

此外，由於廣角鏡及長焦距鏡的景深及透視感不同，利用長焦距鏡頭可令景深變淺，營造更強烈的立體感，加強主體前後景物的層次感，令相片更加吸引。「舉例，在剛才第2個checkpoint鱷魚朝天，看到連綿山脈的時候，用長焦距鏡影，可加強山與山之間的層次，提升視覺效果。」

狹窄環境用廣角鏡 呈現真實地形

除了考慮相片的層次感，也要因應照片表達的信息來選鏡頭。例如在狹窄的環境下想表達真實情况，便要用廣角鏡，「在一條窄狹的山路上，如只用長鏡特寫山路的一部分，讀者未必明白山路兩邊的實際情况，也未必掌握到拍攝的位置。但如果使用廣角鏡，能把山路兩旁的植物、環境呈現出來，讓人理解真實地形」。

除了帶1機2鏡，Vincent有時亦會視乎情况把航拍機也帶上山，以備不時之需。若然晚間出動影夜景，腳架是必備的器材。如果已計劃拍攝縮時攝影（time-lapse），他更會帶多一部相機，「舉例影日出時，拍攝的時間十分短，如果只得1部相機，只可固定在同一位置上作縮時攝影，未能拍到更多不同位置及構圖的相片，所以會多帶一部相機，爭取時間拍攝更多角度的日出相片，增加拍到滿意作品的機會」。