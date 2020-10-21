亞洲藝術：根付、瓷器 盡顯日本藝術雅致

根付是日本傳統衣裝服飾一部分。古時日本男士吳服並未附設口袋置物，因此常以提物放置隨身物品，利用絲繩纏緊懸掛，並以根付固定繫於腰間飾帶。根付體積雖小，卻雕工細膩；且題材多變，精巧雅致。隨時代發展及潮流推移，明治維新後西服引進，但根付之藝術價值仍獨一無二，並逐漸由日本傳統日常衣飾用具轉化為引人入勝的微型巧雕，時至今日深受世界各地藏家的鍾愛。

邦瀚斯在倫敦時間11月4日下午2時的一場拍賣便出自法國藏家的重要日本根付珍藏。藏家窮30餘載精力，於世界各地搜尋，152件根付囊括各種題材，包括12生肖等各類動物形象、珍禽猛獸、蜩螗五毒，以至東亞民間信仰所傳頌之神祇英雄等，包羅萬有，精顯日本雕匠的創意及技藝。

當中焦點要數根付大師為隆喜多右衛門精雕細琢之15件根付珍品。為隆喜多右衛門以捕捉動物形態而聞名，作品活靈活現。其名聲早於江戶時期已經遠播，並於1781年出版的《裝劍奇賞》中被列為當代57位根付雕刻大師之一，亦以創立名古屋流派而聞名。

「帝室技藝員」作品 明治金工精湛

另外在倫敦時間11月5日上午11時及下午2時亦有兩場日本藝術精品拍賣，美術工藝拍品達400件，包括禪宗極簡風格的武士刀罈飾件，以及深受維多利亞時期極繁主義影響的外銷瓷器。紙本書畫方面，有50件川瀨巴水的版畫作品，其中之一為創作於1937年之《日光湯本溫泉》（估價1000至1500英鎊），勾畫的景色風貌恬靜、發人深省，優雅自然的畫風深受1920至30年代歐美藏家的鍾愛。

拍賣另有一件約1700年燒製，為江戶時期佐賀藩主鍋島氏所訂製的彩釉三足盤（估價2萬至3萬英鎊），盤中以梅花折枝作飾點綴，清幽雅趣。壓軸登場的明治金工珍品則有京都鐵匠並河靖之的一件七寶蝶戀菊花紋圓盤（估價4000至6000英鎊），以及由東京鐵匠濤川惣助精鍛之七寶鳶尾花紋托盤（估價1.5萬至2萬英鎊），呈現明治時期精湛金工造詣，兩位均曾獲日本天皇頒發「帝室技藝員」頭銜，堪稱明治金工藝術翹楚。

●法國私人珍藏日本根付藝術拍賣

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日本藝術精品拍賣

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整理：張曉冬