高古玉神秘 「乾隆工」奇巧 美玉 一本溫潤優雅史書

文：呂一心

香港廣東道「玉器街」、荷李活道一帶有不少玉器攤檔和店子，吸引不少愛好者「尋寶」。不過，當中出售的器物大多沒標明價錢，客人得主動查詢，考驗買家的眼光和知識。拍賣市場的玉器透明度相對較高，拍賣行會提供估價、來源和研究報告，吸引不少新手入場。中國嘉德（香港）瓷器工藝品部業務經理傅麗葉分享她的鑑賞心得。

各朝器型反映生活方式

在舊石器時代晚期，中國人的先祖就發現並使用玉石。到新石器時代，不少人視它為人神溝通的媒介。各朝代的器型各具特色，多與時人的生活方式有關，有獨特文化特徵。例如公元前3000年的黄河流域，刀、斧是當時流行的生產工具，工匠便以此為創作主題，設計成斧、玉刀和牙璋等器型。此外，各朝代作品亦各有優點，例如明代追求神似，清代追求纖巧。

古玉，記錄了遠古以至近代的工藝和審美觀，有如一部可觸摸的歷史大全。傅麗葉說：「隨着華人社會物質和文化水平提高，古玉便像書畫、瓷器一樣，成為熱門的收藏領域。」玉的色澤是渾然天成，品質優雅溫潤的好玉難求；經工匠巧手雕琢設計成多姿多采的形態，亦令價值倍增。太平盛世的玉雕工藝發展會較發達，例如在清朝極盛的乾隆時期，因皇帝愛好玉雕，對手工要求極高；全國的巧匠均全力雕製絕世佳品，後世會用「乾隆工」來讚譽此時期的絕妙佳作。

衡量標準：雕刻精細 多層次 薄而巧

衡量玉器工藝有一定標準，其中一項是精細度，例如玉器的雕刻線條要分明，力道與刀法一脈貫穿、肯定而有力；第二是多層次，多層雕刻時需一層一層順着玉石肌理雕刻，比例要準確、紋飾清晰分明；此外，薄而巧也是優品的標誌，將玉處理得薄如紙，在光線下半透明可見指頭，便是上等佳作。

傅麗葉表示，藏家亦偏愛在燈光下呈現天然紅色的玉器，玩味較濃；而玉器經長年累月放在手上把玩，色澤經摩擦後會有輕微變化，有些會變得更有光澤。

高古玉切線完美 小心造假

一直以來，乾隆時期的玉器較受歡迎，但近年高古玉器卻漸受資深藏家推崇，原因是高古玉令人想像長生不老的神話或傳說，更引人入勝。「分辨真偽的方法，是熟悉各朝代的工藝特色，例如新石器時代的製品並不可能出現清代的工藝。而高古玉器的切線和雕刻線條不會完美，若發現有類似近代用機器的打磨效果，便要小心。」

編輯：梁小玲

美術：謝偉豪

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