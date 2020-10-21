Watch News：藤原浩特別版腕表 專為日本市場而設

美學及物料一直是Bulgari開發新產品的核心，正如1970年代中期推出的Bulgari Bulgari系列，是首個在表圈鐫刻雙品牌標誌作為風格元素的設計，在推出之後即引領腕表界潮流。藤原浩則是位多才多藝的創作者，一直以單一概念及「Fragment」標誌，在時裝界不同領域中創新。從鞋款、電子產品以至男士服裝，他曾與多個品牌合作，被視為「街頭時尚教父」。

黑色漆面表盤飾以閃電標誌

這次兩個單位合力炮製的結晶是Bulgari Bulgari Fragment Fujiwara特別版腕表。腕表保留了原始款式的外形，機芯採用Bulgari自製自動機芯BVL 191。41毫米噴砂精鋼表殼上的表圈分別鐫刻「BVLGARI」及「FRGMT」字樣，不設時標的黑色漆面表盤飾以Fragment Design閃電標誌，日期顯示窗位於3時位置。腕表搭配黑色及灰色軍用尼龍表帶，配以噴砂精鋼針扣及表帶環，灰黑色調的細節散發濃濃的Fragment設計元素。腕表預計11月正式開售，全日本限量發售250枚，藤原浩迷可要認真想辦法入手了。

查詢：Bulgari 2523 8057

文：張曉冬