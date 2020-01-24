銀色表盤160周年限量版 回顧經典 賽車手計時腕表 分秒必爭

TAG Heuer的故事，要由1860年說起，當時Edouard Heuer在瑞士Saint-Imier創立了Heuer品牌（TAG Heuer前身）。品牌在1887年製成機械計時表的擺動小齒輪，1916年的可計算至1/100秒的Mikrograph計時表，到1969年首個自動上鏈計時機芯，都是計時史上的里程碑。今年品牌推出的Carrera 160周年腕表，正是向其歷史致敬。Carrera系列是1962年的產物，當時的行政總裁Jack Heuer對世界上最危險公路賽之一的泛美越野大賽（Carrera Panamericana）非常感興趣。「Carrera」一詞在西班牙語中擁有多種含義，如道路、賽車、職業和路線等。他想到以Carrera為名，設計成當時的新款計時表。

經典設計 搭載夜光計時器

Carrera計時表擁有簡潔的美感和勻稱的比例，在分秒必爭的賽車中，它可以讓車手一目了然地查看時間，非常適合車手佩戴。其中1964年推出的「2447S」，採用著名的銀色單色表盤，搭載3個夜光計時器，計時器銀色小表盤飾以輻射螺紋，甫推出即成經典表款，於是這次品牌亦在芸芸表款中，選它作為160周年限量腕表的原型。

Carrera 160周年銀色限量版腕表形狀和之前比較略有不同，尺寸從當初的36毫米改為39毫米。由於當時用到Valjoux 72機芯和現在的Heuer 02機芯結構不同，小秒指示器由9時位置改到6時。與原始表款相比，另一個變化是中央時針和分針的形狀，新款採用琢面設計，塗有米色Super-LumiNova夜光塗料。腕表搭載弧形藍寶石水晶表鏡，表盤上印有Carrera字樣和經典的Heuer盾牌標誌，這個復古外觀讓人聯想起原版Heuer Carrera腕表。搭配黑色鱷魚皮帶，透過旋入式藍寶石水晶表底，經重新設計的擺陀一覽無遺，擺陀飾有漆面雕刻，突顯其為周年紀念版。腕表限量生產1860枚，向Heuer的創立年份致敬，表底蓋上亦鐫刻「One of 1860」和「LIMITED EDITION」字樣。

紅黃藍色調 流露1970年代氣息

除了銀色限量版腕表，另一限量版為Carrera 160周年Montreal腕表。Montreal款腕表在1972年面世，這枚白色腕表配上比例完美的紅黃藍鮮明色調，流露1970年代氣息。3個副表盤配上奪目的藍色夜光計時器；3時位置分鐘計時器的1至5分、10至15分和20至25分位置的3條曲線上，飾有黃色Super-LumiNova夜光塗層的曲線；中央指針則用上與別不同的鮮明紅漆。表盤由弧形glassbox式凸面設計藍寶石水晶表鏡保護，拋光精鋼表身配搭藍色鱷魚皮帶。Montreal限量版腕表發行1000枚，香港限售30枚。兩枚160周年版腕表均用上品牌自製Heuer 02機芯，由168個零件組成，包括導柱輪和垂直離合裝置，動力儲存長達80小時。

計時功能是TAG Heuer的產品核心，品牌今年亦特別推出多款計時腕表。Carrera計時表直徑42毫米，表盤備有黑色蛋白石、藍色、深灰色和銀色太陽光線雕紋磨砂款式選擇。3時和9時位置各設同心環雕紋計時器，6時位置為小秒針，下方設日曆顯示。黑色及藍色表盤型號配搭流線形精鋼H形表帶，內外金屬鏈邊角圓渾；銀色表盤型號特別配搭鍍玫瑰金指針，跟深灰色表盤型號一樣配搭棕色鱷魚皮表帶。

Carrera Sport系列計時表的直徑則較大，為44毫米，表圈位置設有測速刻度，相比Carrera系列運動感覺較強，更陽剛活力。新款表盤採用環形打磨飾面，備有深藍色表盤搭配同色陶瓷表圈、橄欖綠表盤配精鋼表圈，及兩款黑色表盤搭配亮澤同色陶瓷表圈。3個小表盤及設於6時位置的日曆清晰分明。新式精鋼H形表鏈比以前纖薄，令款式更輕巧，更切合人體工學。值得一提的是黑色配玫瑰金款，是品牌有史以來第一次在黑色陶瓷表圈飾以玫瑰金色漆，表冠和按鈕均選用18K玫瑰金製造。

纖薄新款 切合人體工學

除了一眾計時表款，品牌今年亦推出45毫米的Aston Martin x TAG Heuer Carrera限量版陀飛輪計時表，配備棕色表面和玫瑰金細節，搭載具COSC瑞士天文台認證的品牌自家機芯Carrera Calibre Heuer 02T。表殼以黑色PVD塗層鈦金屬和碳纖維製作，搭載帶測速刻度的碳纖維固定表圈，輕巧而堅固耐用，限量150枚。而以潛水為主題的Aquaracer腕表，也推出了橄欖綠卡其色、藍色和棕色玳瑁花紋的新款，其中棕色玳瑁款配搭自動上鏈機芯，可防水300米。

查詢：TAG Heuer 2375 0836

文：張曉冬

編輯：陳淑安

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