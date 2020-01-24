辣媽CEO：小T的決定

上個禮拜，終於塵埃落定，小T反覆考量，決定休學一年。

雖然一開始我認為他的考量點非常幼稚不成熟，但我不斷告誡自己，無論如何都不能將我的主觀意願強加在他的身上，否則前功盡廢。因為我開宗明義講到明，要他為自己做的選擇負責任，我不會左右他的最終決定。講一套做一套的話，不如打正旗號極權操控，徹底做怪獸好過！

為室友掙扎休學 幼稚定重要？

能否和一班乒乓球友及同室好友一起，對我來說一點都不重要，但對他來說極為重要，他不想、不願意明年繼續學業的時候，人面全非。知子莫若母，我叫他疊埋心水回去算數，但英國疫情嚴峻，他的大學最近確診人數還以倍數攀升，他除了擔心自己被感染，更怕令我擔心；再加上新近開拓的網上食品生意剛起步，我何止忙得不可開交？要兼顧的事情實在太多。見我連睡覺休息的時間都不夠，他自覺有責任留在香港幫忙，幫得幾多得幾多。兒子生性，母倍感安慰，但作為一個理智型母親，我不希望成為大小T的絆腳石。所以我斬釘截鐵同小T講，要成為我的助力，首先要令自己變得更強才有用，想辦法build muscle最實際，急在一時作用不大。

同學的影響力比阿媽大

結果發現我這個阿媽自作多情，想多了！小T和同屋3個同學商討一輪之後，突然豁然開朗，告訴我決定延遲一年，至明年底才回英國繼續學業。放下心頭大石，是因為3個同學都決定今年畢業之後留多一年讀碩士。所以小T明年回去，還可以和他們一起住一起去打波。對比之前的愁眉苦臉烏雲蓋頂，小T正式通知學校決定休學後，成個人生猛晒！

所以話，同學的影響力，比阿媽的影響力大得太多！間接證明，阿媽永遠是對的！送子女出國，如果只為讀書的話，留在香港讀不就得了？何必勞民傷財大費周章去外國？即使返英國所謂繼續學業，如果只能留在房中網上上課，圖書館又去不了，所有交際應酬全部停頓，這和坐監有什麼兩樣？

去英國讀書，竟然沒有時間機會遊歷歐洲，和好友一起背包遊，如入寶山空手回！想讀萬卷書，讀一世都讀不完，在什麼地方讀都可以；行萬里路，見識風土人情不同文化，擴闊的何止是胸襟眼界？我們都只能活一次，我希望大小T都可以在我能力範圍之內，趁年輕瀟灑自在走出去，遊山玩水闖蕩江湖，那歷練，讀幾多書都讀不來。一旦正式踏入商場職場，就無可避免面對殘酷真實的世界了！在此再次多謝各位對我們一家的關心眷顧，我會密切update未來新發展！

文：張慧敏

作者簡介﹕資深獵頭人，企業培訓顧問，家庭CEO，辣筆寸嘴，擅長對付怪獸家長。

[Happy PaMa 教得樂 第316期]