家庭有教：活用情緒詞彙 3招事半功倍

1. 整體而言，孩子對情緒的覺察能力（emotion awareness）愈高，他成長至少年期出現的內化情緒問題（internalizing problems，例如焦慮、抑鬱、恐懼、擔心等）明顯愈少，反之亦然！而其中一項促進孩子情緒覺察能力的方法，就是將情緒，以及引起有關情緒的前因說出來。因此，家長和教師不妨在日常生活中，鼓勵孩子習慣以說話來命名和表達情緒，並將情緒連繫到相關的起因。

2. 另一方面，雖然將情緒詞彙融入生活是好事，但家長都要適可而止。由美國匹茲堡大學、哈佛大學和耶魯大學合組的團隊發現，當人出現負面情緒時，如果要當事人反覆思量事件，以得出更多、所謂更「準確」的情緒字眼，會令人因為資訊過多而感到疲倦，以致未能有效地運用各種方法來調節情緒。相反，如果家長能夠以簡單而準確的詞彙，直截了當地反映孩子的情緒，再適當地將精力轉化為選擇和運用不同的情緒調節方法，就更能配合兒童的成長發展步伐和情緒需要。

多練習 簡而精 安全感

3. 然而不少時候，當孩子面對焦慮或驚慌等負面情緒時，那種驚惶失措的感覺可能會令他難以承受，以致出現即時的大叫大嚷，甚至是歇斯底里的反應。在驚慌失控之中，如果家長能夠首先讓孩子感到安全，孩子就能夠把「情緒詞彙」表達得更加準確。家長不妨在可容許的情况下，以安撫（如：輕拍頭、膊頭、擁抱）、溫柔聆聽和陪伴觀察，支持驚慌中的孩子，好讓孩子更樂意把自己的情緒說出口。研究發現，只有讓悲傷者感到獲得支持，其情緒才能得到紓緩，從而減少負面、甚或抑鬱的「情緒殘餘」（emotion residue）累積，長遠地影響正面情緒的發展。

至於如何以言語和遊戲來輔助孩子建立情緒詞彙，家長可以收看Take a SIP（Science Informed Parenting）家庭教育短片《同理心‧童你深》，看看家長如何幫助孩子學習用情緒詞彙來表達自己：https://bit.ly/2GCGfxJ

文：張溢明（香港教育大學兒童與家庭科學中心顧問暨教育心理學家）

林俊彬（香港教育大學兒童與家庭科學中心聯席總監）

作者簡介﹕香港教育大學兒童與家庭科學中心的專家執筆，參考本地及世界各地的家庭研究和臨牀經驗，笑談有效的教養方法。www.facebook.com/eduhkccfs

[Happy PaMa 教得樂 第316期]