親子筆陣．讀樂樂：在謊言世界 追尋埋藏的事實

忠於事實 不屈服於強權

故事的主人翁事實丸們忠於事實，不屈服於強權。他們雖小如藥丸般微不足道，但總是像纏人的牛虻一樣惹壞分子討厭，每每戳到他們的痛處。強權政府害怕事實，因為事實會動搖他們的權威，於是把事實丸們關進大箱子，埋藏於地下深處，再大量製造冒牌的事實丸，企圖以虛假的事實掩蓋謊言，蠱惑人心。

顛倒黑白的世界變得暗淡無光，指鹿為馬已成為常態、2加2再不等於4。可幸的是，一班希望找尋事實丸的人鍥而不捨，奮力搜索埋於地底深處的事實丸，最後拯救了他們。事實丸們被釋放，重見天日，世界也從黑暗走向光明。

事實並非唾手可得

事實與謊言的爭辯，是恆久的哲學思考題。說謊是不是一定有違道德規範、十惡不赦？如果善意的謊言可救人一命，我們可否接受說謊？假如道出真相後會招致殺身之禍，我們又應否忠於事實？的確，事實不是人人愛聽，所謂忠言逆耳，正如《國王的新衣》一樣，國王都希望聽見讚美自己的說話，於是一班讒臣佞人便阿諛奉承，黑白不分，但脫離事實，最後只會出醜人前，貽笑大方。

此外，事實也非必然存在，更非從天而降、唾手可得。16世紀科學家伽利略便因支持哥伯尼的地動說，堅持自己的發現而被視為是異端邪說，慘遭關進大牢。有些人會選擇忽略事實、袖手旁觀，假裝對事實視而不見，最終成為對付事實丸的幫兇。假如沒有熱愛事實丸、擇善固執的搜索隊，甘願拿着鏟子和手電筒不斷往下掘出一條隧道，事實丸們勢孤力弱，實在難以重獲自由。事實丸又脆弱又微小，假如沒有熱愛事實的人保護和捍衛，根本難以生存。當事實蕩然無存，袖手旁觀的人又能否繼續獨善其身？

最近發生了一件趣事，十分有意思。一名常識科教師在教授食物金字塔時，問同學們平日最愛吃什麼食物，同學們紛紛舉手說自己喜歡吃蔬菜和水果等健康食物，竟無一人說自己愛吃糖果和零食。大家心裏都明白，同學們都在說一些大人們喜歡聽的標準答案，希望在教師面前建立乖孩子的形象。應該是這樣（應然）和事實是這樣（實然）是兩碼子的事。發言的同學們都在說謊嗎？你會在課堂上誠實地說自己最愛吃糖果嗎？

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文︰Carol Ma

[Happy PaMa 教得樂 第316期]