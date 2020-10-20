特教樂與路：抹走盲點

阿成在嬰孩的時候，因保母照顧不周，對他施以劇烈的搖晃，導致他患上搖晃綜合症。由於腦損傷，引致他腦癱及智力受損。

阿成家在學校附近，過往的早上，阿成定挽着家傭的手臂走回校。家傭總替他背書包及康復器材。每回我或其他教師看到，便特意攔着路，然後請家傭把書包交回阿成，阿成總會忸怩一番，家傭又哄又逼，他才「就範」。我心想：阿成的自理能力不足。

他如被同學欺負便會咿咿呀呀的向教師投訴，偶然被野蠻的同學揍了他一下，他就指着痛處大哭起來，我便會問他為何剛才不避開？聽起來很奇怪吧，因為欺負他的同學是坐輪椅的，活動能力是阿成之下，但他竟然不懂避開？我擔心阿成將來如何保護自己。

看不到、聽不明、不知道 不等於實情

今天真巧合，難得遇見他。阿成又挽着家傭的手臂，另一隻手挽着一大袋零食。我念頭一生，就跟身旁的教師說：「待會我們靜靜走到阿成背後，試試搶走他的零食袋。」於是兩個「匪徒」躡手躡腳走近阿成，甲匪伸手一搶，阿成嚇得呱呱叫，把袋拉得更緊，乙匪見狀連忙加入戰團，再用力拉扯，怎知阿成一手拍向乙匪的臉，然後把乙匪的眼鏡摘下來，咬牙切齒地咕嚕着。兩匪眼見大勢已去，兼且乙匪的眼鏡亦正岌岌可危，連忙說：「對不起，開玩笑呀！我是譚老師！你看看……」阿成定神看清這兩個蠱惑的「匪徒」，確定是教師後，才肯鬆開手把眼鏡推回給我；這時，戲劇化的一刻展開了，他躲到家傭背後，拍着心口說：「怕怕！怕怕！」

一番擾攘後，我被阿成那股強大的自我保護能力嚇了一跳，不斷問家傭他何時變得那麼厲害，她哈哈大笑，說：「在家就是這樣！」

身旁的同事說：「有何奇怪？剛才我們搶的是他最愛的零食，他拚了命都會搶回來，本能反應呀！」

我問：「他不是常被欺負，只懂哭哭啼啼的嗎？就連坐在輪椅的小玉捉弄他，他都不懂避開，不是嗎？」

她說：「你看到的只是其中一個畫面，他會還擊的，抵不過了，便會找老師投訴。」

原來是我的「盲點」，我只憑看到他某些事件的行為，慣了套用「特殊學生」看法，還自以為是地斷定他能力不足，然而往往忽略了他也會有跟普通人一樣的本能反應，懂得因應人或環境而改變，學懂保護自己的方法。

我看不到、聽不明、不知道，但絕對不等於實情。生活日常，我們可曾沒有好好了解實情而妄加了自己的看法？這個盲點往往讓我們未能多角度去了解人或事的完整度，胡作決定，後果可大可小。

除下眼鏡，我細心地清潔鏡片，我不但要抹走阿成的手指模，還要抹去我的「盲點」。

文：譚蘊華（特殊教育老師）

作者簡介﹕擔任特殊學校老師逾廿載，現任教於香港紅十字會瑪嘉烈戴麟趾學校，盼藉特教生涯的經歷，宣揚「有教無類」的精神。

[Happy PaMa 教得樂 第316期]