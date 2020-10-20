個案分享：寧年付35萬元學費 選私校少掣肘

她解釋，身邊不少朋友已移居英國，因想子女入讀免費的公立學校，便需要接受選校的掣肘，「假如心儀的學校不在你所住的哪一區，便不能揀。另外，公立學校大多讀較傳統的GCSE課程，但信信想讀IB課程，那私立學校會比較多選擇」。

由萌生念頭到成行，他們大概用了一年時間籌備，而且沒有找升學顧問協助，全程自己一手一腳辦理，「其實也不難的，鎖定目標學校後，便透過電郵申請，考試、面試後，如果獲取錄，校方便會按時候發出指示，何時交學費、做肺結核測試、申請Tier 4 學生簽證等等，跟着做就可以」。

Helen說，若想取多些學校資料，不妨到英國教育展逛逛，「現在信信所選的學校，都是今年1月，在會展的教育展接觸到的。信信覺得這間學校的職員最親切，而且有Art and Design（美術與設計）、西班牙語等科目，他覺得很有興趣」。她指出，兒子今年先修讀1年Pre IB課程，之後再完成2年IB課程，即可考大學，比起要讀足4年的GCSE及A-Level課程，時間和金錢都更划算。

首要尊重孩子意願

身為社工的她忠告，家長在作出任何決定前，最重要是尊重孩子的意願，「最初信信也很抗拒到外國讀書，因為擔心自己的英語不行。於是去年暑假，我替他報讀了由英國當地大學所辦的暑期課程，是一個以繪畫、動漫為主題的課程，我陪他去了英國兩星期，親身感受過後，他又覺得無問題、應付到，最終改變初衷」。她補充，當事情是孩子甘心情願去做時，假如遇到困難，會較願意堅持，「像信信，抵埗後首一兩星期也很不適應，覺得很沮喪，我問他怎辦，他反而安慰我，說這個決定是他作的，他會堅持，叫我不用擔心」。

[Happy PaMa 教得樂 第316期]