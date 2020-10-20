另類鍛煉：素食教練教健身 鼓勵茹素

配搭得宜 食素也可變大隻

於尖沙嘴的Vegan Fitness，便是主打素食概念的健身中心，主要提供一對一服務。中心Logo是一隻牛，創辦人Joe笑言這個Logo正代表他們的教練，全都是「食草」，因為他與中心內其他教練如Napo都是素食者。Joe和Napo的素食年資分別約19年及6年，他們的出發點不約而同都是愛護動物。二人在茹素前很少做運動，但轉向素食後反而積極健身。Napo說：「我食素前，本身是零運動，身體也很孱弱，連100米也跑不來。因此，轉為食素時，親友擔心我健康會日漸轉差，所以我積極健身，鍛煉身體，不想身邊人擔心。」

教攝蛋白質 遵循飲食有優惠

雖然中心的訓練標榜由素食教練主理，但客人並非全是素食者，Napo指大約一半客人是食素，而為了鼓勵餘下半數客人加入茹素行列，教練除了提供素食飲食心得，也解答很多客人關心的問題——如何從素食中吸收足夠蛋白質？中心更印製單張，列出各類素食的蛋白質含量供參考。

另一方面，教練會向客人提議平日飲食要多菜少肉，如客人願意遵循，定時向教練報告自己的飲食，中心會在收費上提供優惠，Napo補充：「其實很多客人前來之前，已知我們是奉行素食，本身已接受這個飲食理念，部分人甚至有心轉為素食，只是遲遲未下定決心，因此這項優惠間接成為他們的推動力；加上有教練監察及鼓勵，有助他們積極投身素食行列。」

雖然Vegan Fitness只算小型健身中心，地方約1600呎，但也有齊一般的健身器材，更不時添置新設備，如近日便購置了Inertia wave健身帶，可以訓練上下肢肌力、核心肌肉及協調度。

■Vegan Fitness

地點︰尖沙嘴山林道20號錦興大廈8樓全層

查詢︰fb︰Vegan Fitness