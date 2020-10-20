24小時營業店 滿足「夜貓」需要

遍佈港九新界 上班族晨早操練

24/7 Fitness分店眾多，現時香港有37間，當中8間即將開幕，遍佈港九新界。每間分店面積由3000至8000呎不等，今次到訪的分店位於觀塘鴻圖中心，剛於上月開張，佔地約7000呎，場內裝潢簡約，沒有華麗的門面及接待處，感覺平實。到訪當天是閒日下午，場內客人仍不少。分店負責人何紹聰（聰sir）指出，一般繁忙時間大約是晚上6至10時，「但其餘時間也有客人入場，舉例午夜後會有一批夜間收工的人來練習，早上清晨時段也有上班族返工前到來操練」。雖然中心是24小時運作，但並非全日也有職員駐場，一般是中午12時至晚上9時才有當值職員。

為了方便會員隨時入來，各店採用人臉智能識別系統，毋須帶會員證進場，只要站在門口鏡頭前，待系統識別後便自動開門，操作簡易。場內有CCTV閉路電視日夜監控，以防非會員進場。

空間有限 器材多功能為主

聰sir從事健身教練17年，他指出，傳統的大型健身中心面積動輒過萬呎，24/7 Fitness分店的空間當然比不上這些大舖，但健身器材算是應有盡有，「集團各間中心的基本設備也大同小異，主要有用來操肌的負重器械及啞鈴等，也有跑步機及樓梯機做帶氧訓練。由於空間有限，我們在選購器材時，盡量以功能多元為主，所以同一部設備，一般都可訓練不同部位的肌肉」。他又提到，集團會員普遍較年輕，約20至30歲，他們大多視運動為生活習慣，對健身有一定認識。不過，新手來到，分店會提供1小時新手指導堂，主要是介紹場內設備。

■24/7 Fitness

地址︰觀塘巧明街94至96號 鴻圖中心3樓A&B室

查詢︰247.fitness/hk

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