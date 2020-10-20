知多啲：即食米粉熱水焗熟 極速醫肚夠方便

品牌創辦人莫國安於1960年代開辦「超力」假髮髮網公司，後來行業式微，他隻身前往當時台灣最大的米粉公司「寶島米粉」工作，由低做起，學做米粉，至1972年回港用絲苗米在港製造超力銀絲米粉。1982年改於泰國生產，至1990年代起於內地增設生產線，並研發不同即食及非即食類的米粉款式，同時開始將米粉批發到餐廳食肆。現時獨立包裝的銀絲米粉於泰國製造，家庭裝則在內地生產，前者使用泰國白米製造，粉條較幼身，每年銷量超過1000萬包；後者則用內地的絲苗米生產，粉條較粗。

首選舊米 口感更爽

超力市場部表示所有米粉製作過程相若，材料首選舊米，因新米太黏，難以做出爽口的米粉。品牌表示，他們驗收白米後，先浸米，後磨漿脫水，然後壓條，繼而蒸粉。之後是熟化過程，再清洗米粉，固定每個米粉餅的分量，然後風乾，之後檢查包裝後，便可出廠。至於非即食和即食米粉的分別，在於熟化時間不同，即食類熟化時間需多2小時，因此可縮短烹調時間，用滾水便可焗熟，以方便用家。

■超力

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