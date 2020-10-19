養生帖：與「梨」潤肺過秋

大自然總是對生命格外眷顧，秋季豐收的水果提供了潤燥的食材。「露脆秋梨白，霜含柿子鮮。」其中梨子性涼味甘微酸，歸肺胃經，功能生津解渴，清熱降火，潤肺止咳，是化解秋燥的首選水果。

梨子種類較多，脆甜的鴨梨、貢梨、香梨，綿軟的啤梨，北方還有一種冬季成熟的酸梨，都是生吃或入菜的好材料。

生吃梨子清熱生津，咽痛失聲者可以用生梨汁慢慢小口嚥下；若咽喉紅腫熱痛、吞嚥困難，可以將生梨用米醋浸漬後搗爛取汁，早晚一次慢慢吞嚥，有清熱消腫之功。北方人喜用秋梨、白蘿蔔加小量生薑切絲涼拌，清熱通便尤佳。

性涼助陰濕 脾胃虛寒勿生食

但梨子性涼，過食傷脾胃，助陰濕。脾胃虛寒，平素容易便溏腹瀉者不宜生食，但可以製成膏糖或加中藥燉食。如流行於江南一帶的梨糖膏就是代表。以秋梨加百部、前胡、杏仁、川貝、法夏、茯苓、款冬、橘紅等中藥材熬成藥汁，加白糖製成，可以作為肺熱咳嗽氣喘、痰黃黏稠等症的輔助食療。近年流行水果茶，將梨洗淨切碎放入透明玻璃茶壺中，加入小量玫瑰花冲泡飲用，潤肺理氣，又可避免過寒之虞；或以粳米100克煮粥，粥熟兌入生梨汁，拌勻食用。

秋梨清熱潤肺，也是養顏美容之品。長期乾咳痰黃帶血者皮膚多皺紋色斑，可用鴨梨1個，洗淨將近梨柄處橫切，挖去梨核，將冰糖燕窩放入其中，用牙籤固定梨蓋，隔水蒸熟食用；或以新鮮百合與秋梨片加蜂蜜適量，文火隔水蒸熟；或以川貝雪梨燉豬肺，清補並用，均不失為秋季食療的好選擇。

文：董爽（香港大學專業進修學院助理教授）