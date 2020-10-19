在家「打機」改善膝痛

63歲的尹先生約10年前開始膝痛，上落樓梯和行斜路感疼痛，但未痛至不能走動，故一直沒求醫，「諗住做熱敷、運動紓緩就OK啦」。熱愛打乒乓球的尹太同樣有膝痛，對「雙膝掌門人」感興趣，所以齊齊參加計劃。尹太說，現時走路快了，打乒乓球時的跳躍動作亦有改善。

「雙膝掌門人」玩法簡單，動作分為肢體伸展、關節紓緩、平衡力及肌肉強化。程式會即時記錄玩家姿勢、關節點活動幅度等數據，方便物理治療師日後與長者一同檢討運動姿態及組合。iPad遊戲程式「雙膝掌門人（SKH）」開放予公眾下載，但只限計劃參與者才能解鎖全數關卡，以及有物理治療師跟進。

計劃除了遊戲程式，也提供不同運動班、物理治療、健康講座等活動。截至今年3月，516名參加者接受首階段介入後，對痛症認識、身體狀况等有明顯改善，例如柔韌度、下肢肌肉耐力、靈活度及平衡力。其中，高風險跌倒人士的比例由12.4%減至9.4%。

香港聖公會福利協會高級物理治療師黃國昌表示，平衡力與跌倒風險有直接關係，透過運動可改善長者平衡力，降低跌倒風險。「慢慢做，不宜心急，以保持平衡為目標，並視乎個人能力，循序漸進，量力而為，不宜勉強。」由於影響平衡力的因素眾多，如有需要，可諮詢物理治療師。

他又提醒長者，做平衡運動時要注意周圍環境，一定要在平坦地面練習，並靠牆或在穩固家俬旁邊做，萬一失去平衡可以即刻扶着。此外，做運動時穿著適合運動鞋，在家中可赤腳，但絕對不宜穿襪子或拖鞋，以免滑倒。

■「無痛E世代」長者膝痛管理計劃

對象：60歲或以上膝患人士

查詢：2818 3717