長者「側跌」 髖骨折風險高5.5倍 練上肢肌肉撐地 戴護髖防身

30%髖骨折長者 1年內死亡

香港每年有超過6300名長者髖部骨折，逾95%因跌倒引致；約20%至30%髖部骨折的長者，因長期卧牀或感染而在1年內死亡，逾半未能恢復活動能力，長者跌倒可大可小。香港中文大學體育運動科學系助理教授楊懌健表示，綜合過往多個研究，跌倒危險因素包括下肢肌肉弱、過去曾跌倒、步態不穩、平衡失調、視力減弱、關節炎等；其中下肢肌肉無力的長者，跌倒風險是健康人士4.4倍。了解跌倒風險因素固然重要，還要教導長者如何在跌倒時減低受傷風險。

下肢無力、重心轉移易跌

楊懌健與加拿大西門菲莎大學的研究團隊，於2007至2010年間在加拿大兩所護老院中觀察研究，2013年在期刊The Lancet發表第一階段結果，發現長者跌倒最常見原因是重心轉移，其次是絆倒。研究團隊分析數據，歸納跌倒出現骨折的風險因素，並驗證髖關節保護墊（護髖）能有效減低受傷風險。研究結果在今年5月刊登於The Journal of Bone and Mineral Research。

研究分析了2377段長者跌倒影片，當中30次跌倒（1.26％）導致髖部骨折，最常見部位是外側或後外側骨盆，顯示側向落地引致髖部骨折的風險最大。由於向前跌倒導致頭部着地的傷害大，所以有長者為免頭部受到撞擊，有身體轉向的反應，「向前跌倒」的長者，有45.3%身體轉向變為側身落地。楊懌健相信是基於自我保護反應，但從生物力學角度，向側面或後側落地對盆骨衝擊力最大，側向落地髖部骨折風險較向前或向後高5.5倍。相反，「側向跌倒」的長者若能夠轉身為向後落地，骨折風險降低72%。

楊懌健建議，長者多做上肢訓練，加強上肢肌肉力量，跌倒時能作出即時及有效的保護反應，例如以上肢撐地（主圖左），減低受傷風險。他提醒，訓練前宜先諮詢物理治療師意見，或在他們指導下練習。

護髖減40%跌倒撞擊力

香港中文大學研究顯示，每年每1000名居於護老院的長者中，平均56.8人因跌倒而髖部骨折，跌倒及髖部骨折風險是社區長者的2至3倍。有份參與研究的楊懌健估計，護老院人手有限，加上住在院舍的長者身體狀况一般較差，跌倒風險因此較高。團隊亦發現，佩戴護髖可降低髖部骨折風險54.5%。

然而，香港護老院只有不足20%長者佩戴護髖。而市面上護髖有不同大小、軟硬度，保護效果也參差。楊懌健與團隊正研究用不同物料改良護髖，希望提升保護能力和舒適度，適用於香港潮濕天氣。香港中文大學體育運動科學系研究助理梁健忠補充，不少臨牀研究證實，護髖有效減低40%跌倒時的撞擊力，將髖部骨折風險降低約六至八成。「晚上光線不充足，長者去洗手間容易跌倒，期望高危長者（過往半年曾跌倒）可以24小時佩戴。」團隊希望透過教育和推廣，護髖可在醫院和護老院廣泛應用。

文：李祖怡

編輯：梁小玲

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