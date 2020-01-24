吾生有杏：院長醫生周記（120）：薪火相傳

回憶當年的日子。中大醫學院的腸胃肝臟科創立於1985年，直到沈祖堯教授於1992年從加拿大回港後，才把它打造成為今天蜚聲國際、顯赫有名的團隊。究竟這個傳奇故事的成功原因是什麼？

其實當年的沈教授只是一位年輕的醫生，整個團隊就連一個專科見習生也沒有，可以說是「無人無權無勢」，而我便是沈教授收的第一個門生。我本可以隨便選擇心儀的專科，但我並沒有抱着泊個「大碼頭」從此扶搖直上的心態。相反地，我選擇了一位無權無勢、年輕的沈醫生作我的師父。

我不懂得風水面相術數，也沒有水晶球，沒可能預知當年一位年輕陽光的醫生，他朝會變成了醫學及教育界的巨人。當年的我只知道追隨一個值得自己學習的人，而年輕的沈醫生充滿幹勁，追求卓越，以生命影響生命。多年來他一共吸引了12個門生，我們常笑稱是「十二門徒」。今時今日，「十二門徒」都已獨當一面，成了國際有名的醫生及學者，在醫學科研和臨牀服務上，留下佳美的腳蹤。

不斷跌倒爬起 愛輸才會贏

每當我們一班師兄弟閒話家常，想起當年艱苦辛酸、孤立無援的日子，記起當年面對過的人和事，都會有種「寒天飲冰水，點滴在心頭」的感受。今天擁有的，其實是由過去無數的挫折和失敗換來。毋忘初心，只是一心希望實現夢想，在什麼地方跌倒就在什麼地方爬起來；再跌倒就再爬起身。「愛輸才會贏」是我的信念。

現今世代的年輕人比我們當年更優秀、更進步，但他們生命的韌力究竟有多強，又有多少願意不計得失，不斷跌倒不斷爬起，努力地向着標杆直跑？今天的醫療發展着重可量化的指標（KPI），以企業管治文化訓練了一批又一批有質量保證的服務隊伍，但個人面目卻變得愈來愈模糊不清。以生命影響生命的態度去栽培下一代，似乎已變得不合時宜。

師兄弟的離開，有如天下無不散的筵席，人大了各散東西其實都正常不過。師父當年悉心地栽培了我們12人，今日我們又把畢身所學毫無保留地傳給下一代，讓有志行醫及委身科研的年輕人能夠青出於藍，薪火相傳開去，讓更多不同種族、性別、宗教或政見的人受惠。

作者簡介：教學生、醫病人、做研究，中文大學醫學院院長陳家亮親筆分享杏林大小事

文：陳家亮