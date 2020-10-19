知多啲：打針兩周產生抗體 4至6月後漸下降

黃至生指，季節性流感疫苗有效預防季節性流感及相關併發症，減低因而入院、死亡個案，建議市民及早接種，如有需要亦應接種肺炎球菌疫苗，減低肺炎風險。至於選擇疫苗方面，四價疫苗含兩種甲型及兩種乙型病毒株，三價疫苗則有兩種甲型及一種乙型病毒株；最重要是病毒株是否與流行的病毒吻合。他續指，世界衛生組織（WHO）每年預測流感病毒株，惟今年流感個案大幅減少，暫時未有數據評估今年WHO預測的準確度。

梁子超則指，南北半球流感均見減弱，而流感病毒繁殖減少，令抗原漂移相對減慢，從而減低有嚴重病毒變種的風險。他續說，香港較常用滅活注射式疫苗，現時沒有建議指滅活注射式疫苗或減活噴鼻式疫苗哪種較好。惟要留意，噴鼻式疫苗適用年齡為2至49歲；孕婦、免疫功能減弱人士，以及其照顧者都不可用噴鼻式疫苗。另外，要考慮使用噴鼻式疫苗時，因需要除下口罩，若在學校或診所接種需注意交叉感染風險。他估計在新冠病毒流行期間，大部分人會傾向使用注射式疫苗，以免脫下口罩時有飛沫傳播風險。

至於疫苗何時打才最好？抗體會否消失？黃至生指，疫苗產生抗體需要約兩星期，之後4至6個月抗體免疫力會逐漸下降，一般來說保護力不會超過1年，故建議流感疫苗「一年打一次」。他不建議推遲接種時間，如待12月才打針，為求延長疫苗保護力至夏季；因抗體免疫力下降不代表沒有保護功效，加上抗體出現的時間每人不同，若及早接種疫苗，便可早一點有保護，「打了針，接下來12個月都有保護」。

注射疫苗微燒肌肉痛 正常副作用

有指接種疫苗等於「打病毒入身體」，會令人更易病，黃至生形容這說法有偏差，因疫苗是經過處理的病毒，已滅活或弱化，不會致病，只會刺激身體免疫系統。部分人以為接種後有輕微發燒、肌肉痠痛等於生病，其實只是疫苗副作用，代表免疫系統正製造抗體，產生反應的表徵，令身體有更多抗體預防未來感染。他續指，這些反應持續時間短，可能1至2日。

新一年度「疫苗資助計劃」已於10月8日展開，每劑流感疫苗資助額提高至240元，合資格市民可到參與計劃的私家醫生診所接種；而「政府防疫注射計劃」將於本周四（22日）開始，為孕婦、滿50歲人士、半歲至未滿12歲兒童等免費接種流感疫苗，以及為65歲或以上人士免費接種肺炎球菌疫苗。